Il "mago" di Foligno spiega come ha ribaltato la finale che sembrava in mano a Egonu e Orro, replica ai tifosi dubbiosi e dà appuntamento all'Imoco: "Arrivo tra 4-5 giorni".

In Turchia seguono il volley con lo stesso fervore con cui da altre parti si vive il calcio. I fischi e i “buuu” alle avversarie durante le partite decisive degli Europei sono stati solo un assaggio, c’è chi – come Daniele Santarelli – per anni ha dovuto convivere con improbabili accuse e sospetti. “È italiano, ha perso apposta”, scrissero sui social in tanti dopo la semifinale olimpica del 2024 o la finale mondiale dell’anno dopo. Veleni misti ad altri: “Ha fatto vincere la moglie Monica De Gennaro”. A maliziosi e haters, il “mago” di Foligno ha dato una risposta inequivocabile domenica scorsa, guidando la Turchia al trionfo in finale agli Europei proprio contro l’Italia.

Volley, ecco com’è cambiata Turchia-Italia

Una partita che ha esaltato gli appassionati turchi e lasciato tanto amaro in bocca ai sostenitori italiani. Perché per tre set, i primi, non c’è stata partita. “Nel primo set l’Italia ha dimostrato tutto il suo valore”, l’analisi del CT turco. “Eravamo nervosissimi, inguardabili. Ricevevamo male, con poco ordine, fuori zona. La pressione era tutta su di noi. Anche nel secondo l’Italia aveva la situazione in mano”. È qui che secondo Santarelli la partita è girata. Ecco come ha beffato Velasco, suo mentore e – forse – predecessore sulla panchina delle Azzurre: “Abbiamo iniziato a difendere e a mettere più aggressività in attacco. Da lì la partita è cambiata”.

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La vendetta di Santarelli su haters e sospetti

La vittoria del titolo continentale è la rivincita perfetta per Santarelli contro critiche e malelingue: “Sono italiano, lo sanno tutti. Ma sono orgogliosissimo di aver vinto ancora con la Turchia, davanti a questi tifosi, in questo paese che amo tantissimo. La qualificazione olimpica? Non ci avevo nemmeno pensato, me l’ha detto qualcuno dello staff. Sarà un vantaggio nella programmazione, di sicuro per la prossima VNL qualche giocatrice chiederà un po’ di riposo“. Già, perché la Turchia s’è messa in tasca pure il biglietto per Los Angeles. L’Italia, invece, dovrà penare ancora tra VNL, Mondiali e ranking.

La festa da Erdogan, poi il ritorno da Moki

Per Santarelli un’estate di fuoco, condita da onori e oneri. E non è ancora finita. “Avrò quattro o cinque giorni di riposo in tutto, mi serviranno per riposare la testa, devo ricaricare le batterie. Ma non sarà neanche vero riposo, dovremo andare ad Ankara da Erdogan. Conegliano? Le ragazze e lo staff stanno lavorando benissimo, le sto seguendo e sono contento”. Dalla prossima settimana, insomma, il re di Turchia è pronto a riaccomodarsi al timone del Dream Team veneto, dove gioca la moglie Moki: “Sono stanco, perché questo Europeo è stato lunghissimo, ma sono felice di tornare dalle mie ragazze”.