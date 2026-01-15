Italvolley, Velasco sgancia la bomba: "Orro e Danesi sì, Egonu e Sylla non mi hanno ancora risposto"

Il Ct azzurro in visita a Conegliano annuncia la convocazione di Adigwe e spiega: "Paola e Myriam hanno tempo fino a febbraio per comunicarmi la loro decisione sugli Europei".

Un’Italia rinnnovata, ringiovanita, diversa da quella che in due anni ha vinto tutto ciò che c’era da vincere: Olimpiadi, Mondiali e due edizioni della Volleyball Nations League. Julio Velasco conferma le intenzioni ribadite nei mesi scorsi e spiega che la prossima estate diverse big potrebbero fermarsi e tirare un po’ il fiato. Anzi, è proprio quello che il santone dell’Italvolley si auspica. Niente VNL, insomma. Ma non solo: probabilmente, niente Europei, competizione in qualche modo “sacrificabile” o comunque affrontabile con una rosa più giovane, motivata e stimolata. Questo il piano. Anche se, dovessero dare disponibilità, ci sarebbe in ogni caso spazio per tutte. Anche per le top.

Volley, Merit Adigwe nell’Italia di Julio Velasco

Il Ct azzurro ha fatto il punto della situazione durante una visita all’Imoco Conegliano, club al vertice del volley italiano anche se negli ultimi tempi la leadership delle Pantere ha iniziato a scricchiolare. L’allenatore dell’Italvolley ha fatto due chiacchiere con le azzurre in forza alla squadra gialloblu e ha preannunciato la convocazione per la prossima estate a Merit Adigwe, opposto classe 2006 che si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio nelle rotazioni di Daniele Santarelli. Velasco ha avuto modo di parlare anche con Sarah Fahr, tornata a giocare a pieno ritmo dopo l’allarme trombosi.

Velasco a Conegliano, il piano per VNL ed Europei

“Di queste visite ho meno bisogno che in passato perché ormai le giocatrici le conosco tutte – ha spiegato Velasco ai canali ufficiali di Conegliano – Oltre che con Sarah, ho voluto parlare con Merit: le ho detto che sarà con noi la prossima estate”. Da valutare invece altre convocazioni: “Ho già deciso che in estate quattro giocatrici (e doveva esserci anche Moki De Gennaro che ha smesso) avranno come minimo due mesi di riposo. Sono molti anni che fanno Nazionale-club, Nazionale-club e questo sarà l’ultimo anno prima del biennio Mondiali-Olimpiadi, a cui è opportuno arrivare ben riposati mentalmente e fisicamente“.

Egonu e Sylla in bilico, Velasco ha una preferenza

Due big hanno già dato disponibilità, almeno per gli Europei in programma tra agosto e settembre. Altre due ancora no. “Danesi e Orro hanno detto che torneranno per gli Europei“, ha assicurato Velasco. “Egonu e Sylla, invece, non mi hanno ancora risposto. Hanno tempo fino a febbraio. Cosa mi auguro? La mia preferenza è che possano staccare un po’. Nel frattempo lancerò altre giocatrici. Non dimentichiamoci che anche la motivazione ha bisogno di essere rigenerata”. Il tecnico italo-argentino ha poi definito “un bene per il volley che il campionato sia più equilibrato. Anche per Conegliano”.