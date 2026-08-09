Azzurre dall'11 al 13 agosto al quadrangolare di Koszalin contro Francia, Ucraina e le padrone di casa. Possibile ribaltone a Milano: al posto di Lavarini l'ex CT maschile.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tre test per preparare gli Europei al via il prossimo 21 agosto a Goteborg. L’Italvolley di Velasco è pronta alla trasferta di Koszalin, in Polonia, sede del quadrangolare in programma da martedì 11 a giovedì 13 contro tre Nazionali che si sono qualificate a loro volta per il torneo continentale: Francia, Ucraina e le padrone di casa della Polonia. Saranno le ultime (anzi le uniche) sfide prima degli Europei: dopo, infatti, non sono in programma ulteriori partite d’avvicinamento. Una routine che, nell’era Velasco, è diventata quasi una consuetudine e che in passato ha portato bene: prima degli ultimi Mondiali, anzi, l’Italia non disputò neppure un’amichevole.

Italia, le 14 convocate per il torneo in Polonia (e per gli Europei)

Partenza fissata per lunedì mattina da Malpensa per Danzica, tutte a disposizione le Azzurre che giocheranno gli Europei, compresa Orro che nei giorni scorsi aveva accusato un piccolo problemino muscolare e che, soprattutto, ha partecipato al matrimonio della sorella Sara. Ecco le 14 convocate per il torneo di Koszalin (e per il torneo continentale): palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro, schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, centrali Denise Meli, Anna Danesi, Linda Nwakalor e Sarah Fahr, opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, liberi Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino.

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Il calendario del torneo di Koszalin contro Francia, Ucraina e Polonia

Il debutto dell’Italia è fissato per le 17.30 di martedì 11 agosto contro la Francia, squadra che è inserita nello stesso girone della prima fase delle Azzurre, a Goteborg. Il giorno successivo, sempre alle 17.30, è fissato il secondo confronto con l’Ucraina. Gran finale giovedì 13 agosto alle 18 con la sfida alle padrone di casa guidate da Stefano Lavarini, che è anche l’allenatore di Paola Egonu, Anna Danesi ed Eleonora Fersino a Milano ma che potrebbe cambiare aria a stretto giro di posta: lo insegue il Fenerbahce. L’approdo di Lavarini in Turchia, curiosamente nella squadra di Alessia Orro, potrebbe innescare un clamoroso effetto domino.

Volley mercato, lo scenario: Lavarini al Fenerbahce, Blengini a Milano

Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che vorrebbero Gianlorenzo Blengini sulla panchina del Numia Vero Volley Milano per la prossima stagione, nel caso ovviamente il (ricco) trasferimento di Lavarini al Fenerbahce andasse in porto. Blengini, come si ricorderà, è stato per anni CT dell’Italvolley maschile e adesso è al timone della Bulgaria, con cui ha raggiunto la finale mondiale lo scorso settembre, persa contro gli Azzurri di Fefé De Giorgi. Dovesse approdare sulla panchina di Milano, grazie al nullaosta al doppio incarico concesso da Ljubo Ganev, presidente della federazione bulgara, Blengini “debutterebbe” nel volley femminile dopo una carriera interamente trascorsa al maschile.