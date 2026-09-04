L’ITIA indaga su Berrettini per un evento di scommesse, nel mirino anche Sabalenka e Serena Williams: cosa rischia Matteo

Berrettini, Sabalenka, Williams, Kalynskaya, Fritz e Gauff al centro di un'indagine dell'ITIA per la presenza a un evento legato al colosso delle scommesse DraftKings

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Matteo Berrettini, Aryna Sabalenka, Serena Williams e altri big dei due circuiti tennistici sono finiti nel mirino dell’ITIA, che ha aperto un’indagine per una possibile infrazione del codice anticorruzione in seguito alla loro presenza a una festa promozionale legata a DraftKings, colosso statunitense delle scommesse, che si è tenuta a New York in occasione dello US Open.

Cos’è successo

Stando a quanto riportato dal giornalista Ben Rothenberg, l’ITIA starebbe indagando su Berrettini. Tutta colpa di un party promozionale al quale l’azzurro ha preso parte a New York in occasione dello US Open e organizzato da Dave Grutman, noto imprenditore (che sui social si può vedere spesso al fianco di famosi tennisti) e partner delle colosso statunitense delle scommesse DraftKings.

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Ai tennisti infatti è vietato partecipare a eventi promozionali legati ad agenzie di scommesse e l’indagine sarebbe partita da alcune foto ritraenti alcuni top player davanti a un pannello pubblicitario in cui era presente il logo di DraftKings. Come sottolinea Spaziotennis infatti queste fotografie e la presenza a un evento di scommesse potrebbero essere interpretate come una promozione al marchio, indipendentemente che i giocatori siano stati pagati o meno da DraftKings per prendervi parte.

L’ITIA indaga su Berrettini, Serena Williams, Sabalenka e altri big

Insieme a Berrettini sono finiti nel mirino dell’ITIA anche altri top player dei circuiti maschili e femminili. All’evento di Grutman infatti Matteo era in bella compagnia. Assieme all’azzurro erano infatti presenti anche la n°1 WTA Sabalenka, la Regina del tennis Serena Williams e altri personaggi di spicco del mondo della racchetta come Coco Gauff, Mirra Andreeva, Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Alexandra Eala e Anna Kalinskaya.

Cosa rischiano i giocatori coinvolti

In attesa di capire a che conclusione giungerà l’indagine sulla possibile infrazione del codice anticorruzione da parte dell’ITIA possiamo comunque supporre che i giocatori coinvolti non rischieranno nessuna vera e propria sanzione. Berrettini, Sabalenka, Williams and co. dovrebbero infatti cavarsela con un semplice richiamo formale senza nessuna conseguenza. Tutto ciò però non fa che confermare lo stretto (e certamente non così positivo) legame tra il business delle scommesse e il tennis, il tutto pochi giorni dopo la rivelazione di Matteo sulle minacce alla famiglia ricevute durante il Roland Garros.