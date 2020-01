Iturbe pronto al ritorno in Italia

Juan Iturbe è pronto a tornare in Serie A. Il 26enne attaccante nato in Argentina ma paragaiano di adozione, dopo l'esperienza al Pumas in Messico, andrà ad accasarsi al Genoa, alla disperata ricerca di un rinforzo in attacco per la lotta salvezza. Lo riporta 'Sky'.

Per Iturbe si tratterebbe di un ritorno dopo le esperienze, fra il 2013 e il 2017, con le maglie di Verona, Roma e Torino. Accordo fatto tra il club ligure e il Pumas, si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diverrebbe obbligo una volta raggiunti determinati obiettivi stagionali. La cifra del trasferimento si aggirerebbe sui 4 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 15:51