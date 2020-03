Ivan Almeida ha deciso: "Rimango in Italia"

Ivan Almeida ha reso noto sul proprio profilo Twitter che non rientrerà a casa nonostante sia stata sancita la sospensione del campionato di serie A di pallacanestro e abbia ricevuto il benestare da parte della De’ Longhi Treviso.

“Rimango in Italia. Il momento di tornare a casa era due settimane fa, non ora. Non vorrei correre il rischio di portare il virus a Capo Verde nel caso in cui lo avessi o lo contraessi nel corso del viaggio” ha evidenziato.

“La società in accordo con gli atleti, ha dato libertà ai tre giocatori Aleksej Nikolic, Isaac Fotu e Ivan Almeida di raggiungere le proprie nazioni, con l’intesa di un loro ritorno a Treviso quando sarà possibile riprendere l’attività sportiva” si legge nella nota diramata da Treviso.

Lunghissimo il viaggio di Fotu, che ha fatto ritorno in Nuova Zelanda. Nikolic è rientrato in Slovenia

SPORTAL.IT | 14-03-2020 18:28