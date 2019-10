Ivan Basso rilancia con Kometa

Ivan Basso ha parlato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della filiale italiana di Trek Bicycle. L'ex campione, con Sportal.it, si è soffermato sul Kometa Cycling Team, progetto che sta attuando con Alberto Contador. "Stiamo cercando di restituire ai ragazzi quello che il ciclismo ha dato a noi – ha raccontato -. Sarebbe stato molto più facile fare da testimonial, invece abbiamo scelto una via meno semplice in grado di dare maggiori soddisfazioni. Siamo rimasti con la licenza Continental, ma abbiamo tanta ambizione: meglio così che essere uno dei tanti team Professional".

"Non è mancato nulla, è stata una corsa perfetta, va accettato il risultato" ha concluso Basso parlando dell’amaro epilogo degli Azzurri al recente Mondiale, con Trentin secondo dopo avere cullato la possibilità di vincere l’oro.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 12:15