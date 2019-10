A volte tornano. E poi ritornano. Per la terza volta in carriera Ivan Buva va a giocare in Turchia: il croato è stato annunciato dal Gaziantep. L'ex Cantù e Avellino è reduce dall'esperienza con il Monaco, la squadra del Principato con cui mercoledì se la vedrà la Virtus Bologna in EuroCup.

In Turchia l'ala grande-centro classe 1991 ha già indossato le canotte dell'Istanbul B.B. e del Besiktas.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 18:29