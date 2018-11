Ivan Juric ha trovato il colpevole

Senza i gol incassati nel finale, la sconfitta in casa dell’Inter sarebbe stata certamente più digeribile per il Genoa e sarebbe stato più facile spiegarla con la stanchezza fisica e morale per il ko al 90’ subito mercoledì contro il Milan.

Il 5-0 invece sa di disfatta, anche se Ivan Juric, ancora a caccia della prima vittoria della propria terza gestione sulla panchina rossoblù, non fa drammi e “incolpa” proprio il calendario: “Non abbiamo avuto energie sufficienti per competere con una grande squadra come l'Inter dopo la terza partita in una settimana. Siamo partiti bene, ma abbiamo regalato clamorosamente i primi due gol e poi ovviamente è stata dura. Non faccio drammi, bisogna dimenticare subito questa partita per ripartire. Ora continuiamo con un calendario terribile ma sono convinto che stiamo crescendo".

Fa rumore la prima panchina stagionale di Piatek: "Aveva bisogno di riposare un po', non ha ancora segnato con me, ma dipende anche dalle avversarie – dice Juric – Credetemi, è davvero forte. Con Kouamé forma una bella coppia".

SPORTAL.IT | 03-11-2018 18:40