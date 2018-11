Ivan Juric non si arrende

Terza sconfitta consecutiva per il Genoa, che si arrende anche al Napoli dopo Milan e Inter.

Il ko contro gli azzurri è però ben diverso rispetto alla resa vissuta dal Grifone contro la squadra di Spalletti. Anche per questo, però, Ivan Juric soffre di più…: "Non abbiamo subito nulla nel primo tempo, poi nella ripresa loro ci hanno messo pressione e noi non riuscivamo a ripartire a causa delle condizioni del campo. È una sconfitta immeritata" si sfoga il tecnico croato ai microfoni di 'Sky Sport'.

Juric recrimina ancora per il tracollo di San Siro: "Contro l’Inter era normale avere un calo perché avevamo giocato mercoledì sera e siamo dovuti scendere in campo ancora sabato alle 15: per una squadra come noi che deve essere sempre al massimo sul piano fisico non era possibile reggere il confronto".

Adesso la sosta, dopo cinque gare della nuova gestione, senza vittorie: “Abbiamo pareggiato con l’Inter, perso all’ultimo minuto col Milan e col Napoli. Sinceramente mi aspettavo peggio dopo le partite contr le quattro squadre migliori del campionato, tre delle quali in trasferta".

