Ivan Rakitic dice no all'Inter

Ivan Rakitic rifiuta l'Inter: secondo Marca il centrocampista croato non è interessato a un trasferimento a Milano. Il suo obiettivo numero uno è rinnovare il contratto con il Barcellona: in Catalogna e nei blaugrana si trova benissimo e gode alla fiducia del tecnico Valverde.

Il quoditiano madrileno conferma che alcuni intermediari hanno effettuato i sondaggi, ma il giocatore è disposto a muoversi solo in caso di un'offerta davvero allettante da parte di un top club in grado di competere per la vittoria in Champions League.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 13:15