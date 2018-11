Ivan Zaytsev fa un passo alla volta

Ivan Zaytsev si è soffermato sul match con Kioene Padova di mercoledì sera.

"Stiamo cercando di mettere a punto il nostro gioco – ha spiegato lo schiacciatore di Modena – : ogni singolo dettaglio, particolari che diventano fondamentali quando si giocano i match importanti. Prima del match a Perugia arriva Padova, una squadra che gioca bene e che non sottovalutiamo".

"Il rischio di avere la testa alla gara di domenica – ha aggiunto -? Con un allenatore come Velasco non può accadere, lavora day by day in modo straordinario. Julio sfrutta al massimo tutta la rosa, a partire dai giovani, è un grande vantaggio per tutti noi. In ogni partita chi è stato schierato ha fatto grandi cose, è una grande, grandissima cosa. Io sto bene, sto cercando la forma migliore, domani sarà una bella partita, con tanta gente, come sempre, in cui, come dicevo prima, i particolari saranno fondamentali".

SPORTAL.IT | 06-11-2018 14:20