A quasi 38 anni l'ex punta di diamante della Nazionale azzurra non molla e riparte da un campionato di secondo piano, ma con la possibilità di giocare la Challenge Cup.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ivan Zaytsev ha deciso cosa fare del suo futuro. Di mollare lo Zar del volley italiano (e non solo) non ne ha alcuna intenzione, di spazio per lui in Italia però non ce n’è più. A 38 anni quasi compiuti (spegnerà le candeline sulla torta il prossimo 2 ottobre) ha scelto dunque di ripartire da un campionato di secondo piano, sicuramente non di elite nel panorama europeo: l’Azerbaigian. L’Ordu Volleyball Club, formazione della capitale Baku, ha ufficializzato il suo ingaggio per la prossima stagione. Zaytsev andrà a caccia del titolo azero e del possibile exploit in Challenge Cup, la terza coppa continentale per ordine d’importanza.

Zaytsev in Azerbaigian, l’annuncio dell’Ordu

Una nuova sfida nella carriera di Zaytsev, che ha chiuso la scorsa stagione in Superlega con la maglia di Cuneo e che era stato al centro nelle ultime settimane di diversi rumors. Qualcuno addirittura ipotizzava che potesse chiudere col volley giocato. Invece no, Zaytsev ha firmato col club giunto secondo nell’ultimo campionato azero (sconfitto in finale dal Khilasedichi) ed è diventato subito – naturalmente – il frontman del locale campionato, che non aveva mai visto – almeno al maschile – giocatori del suo livello. “Lo Zar ha il suo nuovo regno”, si legge pomposamente nel simpatico post diffuso sui social dall’Ordu.

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Russia, Qatar e Turchia nel passato dello Zar

Non è la prima volta che Zaytsev gioca lontano dall’Italia. Il formidabile attaccante, infatti, in carriera ha vestito le maglie di due squadre russe, Dinamo Mosca e Kuzbass Kemerovo, dei qatarioti dell’Al-Arabi e dei turchi del Galatasaray. Quinta esperienza, insomma, per lui al di fuori dei confini nazionali. Con tanto di ritorno in Europa, proprio legato alla partecipazione dell’Ordu Volleyball Club alla Challenge Cup. Un trofeo, curiosamente, che manca nella ricca bacheca di Zaytsev, per anni punto di riferimento della Nazionale italiana oltre che di diversi club di spicco della Superlega tricolore.

Quel no di De Giorgi che ha chiuso l’Azzurro a Zaytsev

Figlio di Vyacheslav, ex stella della Nazionale di volley dell’URSS campione di tutto, e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, Zaytsev in carriera ha vinto tre Scudetti (due coi marchigiani della Lube, uno col Perugia) e due medaglie olimpiche con l’Italia, il bronzo ai Giochi di Londra e l’argento a quelli di Rio de Janeiro. Ha inoltre vinto due medaglie d’argento e un bronzo con la Nazionale azzurra agli Europei. Un capitolo chiuso, quello tra Zaytsev e l’Italvolley, con l’avvento di Fefé De Giorgi al timone della Nazionale: il CT salentino ha preferito puntare sui giovani e i risultati gli hanno dato ragione, anche se l’ultima avventura alle VNL Finals si è chiusa male.