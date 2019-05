Ivan Zaytsev prolunga con Modena

"Ivan è arrivato a Modena lo scorso anno accompagnato da grandissime aspettative ed una forte pressione, com’è giusto che sia per un giocatore del suo livello. Modena è una piazza “speciale”- spiega il presidente di Modena Volley Catia Pedrini -, lo ha sottolineato anche coach Andrea Giani nella sua conferenza di presentazione, questo è un luogo in cui il volley viene vissuto in modo viscerale, unico al mondo. Abbiamo sempre considerato Ivan un giocatore incedibile, ma è fisiologico che nel primo anno possa emergere qualche incomprensione, vista la poca conoscenza reciproca. Ci siamo chiariti parlando in modo diretto e trasparente ed è un grande orgoglio poter annunciare che Ivan Zaytsev resterà con noi per le prossime quattro stagioni".

Queste le parole di Ivan Zaytsev: "Sono molto felice di essermi legato a Modena per altre 4 stagioni. Nei giorni scorsi mi sono incontrato con il presidente Catia Pedrini, abbiamo parlato molto e chiarito insieme ogni incomprensione, normali fatti della vita, grazie al dialogo e alla stima reciproca, mai mancata. Ci siamo reciprocamente confermati la voglia di continuare e prolungare questo nostro rapporto lavorativo e affettivo con la massima fiducia nel futuro. Ringrazio la società, lo staff e tutta la città di Modena, tra poco ripartirò in azzurro, ma già non vedo l’ora di tornare ad indossare in ottobre la maglia gialloblù"".



SPORTAL.IT | 23-05-2019 18:33