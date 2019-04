Ivana Icardi fa una rivelazione sconcertante e accusa Wanda Nara

C’è indubbiamente sofferenza, nelle parole pronunciate da Ivana Icardi, la sorella minore dell’attaccante interista reclusa nella casa del Grande Fratello. “Mi fa stare malissimo”, ha ammesso Ivana descrivendo una guerra aperta tra cognate, arricchita da una indubbia e prolifica sequenza di post social che alimentano la polemica che lei e la di lui consorte e agente, Wanda Nara.

“Dal momento che io sono andato al GF argentino c’è stato un grande cambiamento nei miei confronti”, ha sostenuto la ragazza che non sembra intenzionata a rivedere il proprio atteggiamento nei riguardi della cognata. Il post poi rimosso da Wanda non ha sorpreso né disturbato Ivana: “Il post? Fa sempre questo, sono abituata”, ha detto.

A quanti la accusano di muoversi per interesse personale, la Icardiha replicato aggiungendo una rivelazione molto personale: “Io voglio fare la mia vita, non sto accanto a lui cercando benefici”.

“Io non sto accanto a lui chiedendogli qualcosa – ha spiegato nel corso della diretta del GF –. Voglio dire che io non voglio benefici economici. Io, Ivana, voglio che non lavori in una lavanderia. Vorrei ricompensarla, anche mio padre. Non mi sono messa con una persona di sette anni in meno come ha fatto Wanda Nara. Se fosse stato un macellaio, non lo avrebbe mai guardato. Non voglio un euro da mio fratello, voglio il suo amore”.

Una dichiarazione che non ha lasciato indifferente i presenti in studio, in particolare Cristiano Malgioglio che si è espresso sul calciatore: “Questo non è un bellissimo esempio, che un ragazzo così ricco non aiuti la madre. Non mi piace tutto questo. I genitori devono essere aiutati. Io ho aiutato mio padre e mia madre mettendo dei badanti. Una donna che lavora in una lavanderia non è ammissibile se lui non la aiuta. Lui con tutti i soldi che ha… questo è orribile! Vuoi un consiglio mio? Non cercarlo più. Non si merita il tuo affetto”.

Nulla di più distante, almeno da quanto afferma Ivana, dalle sue intenzioni. Ma a questo punto della vicenda, come si comporterà Wanda Nara, destinataria di pesanti accuse sul fronte della gestione economica e dell’immagine dell’attaccante interista?

VIRGILIO SPORT | 16-04-2019 09:49