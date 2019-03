Ivana Icardi è nel cast del Grande Fratello. Wanda Nara tace

La sfida Ivana Icardi-Wanda Nara costituisce ormai un classico televisivo, ma per la sorella dell’attaccante interista al centro di una diatriba lacerante le prospettive si sarebbero evolute verso soluzioni inaspettate. Secondo quanto riferisce Oggi, per la giovane modella ospite spesso e volentieri nel salotto di Barbara d’Urso il futuro sarebbe assai più intrigante rispetto a quello di una comparsata domenicale.

Per lei in agenda ci sarebbe il Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla versione argentina, conquistando un secondo posto di tutto rispetto, per l’argentina l’edizione italiana è alle porte. La sorellina dell’ex capitano interista sarebbe già stata scritturata per la nuova edizione del reality che avrà come opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Da Wanda Nara nessun commento. Almeno fino a questo momento.

VIRGILIO SPORT | 19-03-2019 10:44