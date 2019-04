Ivana Icardi non ci sta e getta nuove ombre su Wanda Nara

Quale sottile linea di confine definisce la verità delle cose, quando le accuse – reciproche – sottintendono manipolazione, falsità e strategia di immagine?

La versione di Wanda Nara non poteva che irritare Ivana Icardi, reclusa all’interno della casa del Grande Fratello ma abile a replicare alle dichiarazioni della cognata, rilasciate in esclusiva a Verissimo.

Ivana ascolta con espressione stizzita quanto asserito con commozione e pathos dalla moglie agente di Mauro Icardi, durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Alle osservazioni della conduttrice, Barbara d’Urso, la sorella dell’attaccante interista esplode di rabbia: “Questa si chiama paura. Perché se lei non avesse fatto niente a me e alla mia famiglia non avrei nulla da dire e se continua a parlare è perché ha paura. E fa tutto appositamente perché lei mi ha denunciato prima di entrare qui per farmi stare male. Le cattiverie sono unica cosa che può fare. Non ho bisogno di continuare a parlare di lei”.

Ivananon teme conseguenze sul piano legale, almeno in questa fase del reality: il suo avvocato ha spiegato che non ci sono diffide arrivate, fino a questo momento, da parte di Wanda Nara e anche questo è stato comunicato dalla conduttrice alla sorella dell’argentino. Le sono state anche mostrate le dichiarazioni rilasciate da Wanda a Verissimo.

“Lei non sa niente. Dice che faccio tutto per il denaro? Non ho parole su di lei. Non sa cosa dire per pulire la sua immagine. Chiediamo alla famiglia del suo ex, nessuno aveva rapporto con lei. Non è la prima volta che non ci sono rapporti con i familiari dei suoi compagni, chiedete a Maxi Lopez. Io non ho bisogno di niente e lei ha inventato trenta mila cose per diventare famosa. Wanda dice che è sparito aiuto economico dato da Mauro alla mamma? Sono bugie. Lui ha la versione di mio padre che mamma ha lasciato per tante cose. Non voglio mettere in mezzo mio padre ma è la sua versione e lui approfitta del fatto che non ci parliamo tra fratelli. Anziché piangere in TV, se lei ha qualche problema perché non mi chiama?”.

Della complessa separazione dal primo marito, il calciatore Maxi Lopez, è trapelato molto, anche se non tutto com’è ovvio, vista la notorietà dei personaggi coinvolti e la contrapposizione in aula degli ex coniugi (Wanda Nara è seguita dalla sua legale Ana Rosenfeld, recentemente intervenuta sul caso).

“La sorella di Maurito ha risposto anche su questo: “Mai ho detto che non ho mai conosciuto le mie nipoti. Sono andata a conoscere mia nipote col il mio fidanzato. Ma lei di cosa mi deve perdonare? È mio fratello. Perché mi deve manovrare e fare la vita che vuole che io faccia? Lei vive di bugie. Ci siamo visti a ottobre 2017 e passare per bugiarda non mi va. Se mi fanno fare pace con mio fratello e mi parla io lascio la TV e non torno più”. Al quesito della presentatrice sulle ragioni di una simulazione pubblica, la Icardi risponde: “Perché dice cose non vere? Lei è un’attrice e una bugiarda. Anche il fatto che io sono qua a lei conviene ora che sta lavorando in TV in Italia. Sono tutte bugie”.

A Cristiano Malgioglio è affidata la chiosa su questa diatriba, dai risvolti similari ad una saga familiare da romanzo magico alla Gabriel Garcia Marquez. “Perché non parla qui, con Ivana?”. Un quesito che non cadrà nel vuoto degli inviti nei confronti della signora Icardi.

VIRGILIO SPORT | 24-04-2019 10:55