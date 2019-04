Ivana Icardi piange pensando al fratello Mauro

Che sarebbe emerso il conflitto con il fratello Mauro era prevedibile. Come assolutamente coerenti con quanto già visto nel salotto di Barbara d’Urso e all’ingresso della porta rossa sono le lacrime versate da Ivana Icardi, sorella dell’attaccante argentino dell’Inter e cognata di Wanda Nara.

Per Ivana la guerra in casa Icardi è scaturita dall’incontro tra suo fratello e sua moglie. Durante una conversazione con Martina Nasoni, la modella ha confidato di non sentire più l’affetto del fratello e di soffrire per non vedere i suoi nipotini durante le feste e i compleanni. A provocarle dolore è l’indifferenza di Maurito, che non vede e non frequenta nonostante vivano entrambi in Italia.

La sua è una sofferenza ormai nota ai più, che investe l’operato, professionale e umano, di Wanda Nara, moglie-agente del calciatore con cui Ivana non intrattiene alcun rapporto se non a mezzo stampa e/o televisivo.

In lacrime, Ivana si è ripromessa di non parlare più del calciatore davanti alle telecamere del Grande Fratello nonostante faccia parte della sua vita. Ma siamo certi che questo momento di fragilità non sfuggirà agli autori e diventerà un tema che non verrà trascurato nel prossimo serale.

VIRGILIO SPORT | 12-04-2019 09:36