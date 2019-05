Ivana Icardi soccombe sotto il fuoco incrociato delle accuse

Ora che Ivana Icardi è fuori, le conseguenze di quanto avvenuto all’interno della casa più spiata d’Italia è cosa evidente. Quanto detto contro Wanda Nara e suo fratello Mauro (per cui si è guadagnata una diffida), quanto fatto, con Gianmarco Onestini, costituisce materia d’esame per il Grande Fratello, Barbara d’Urso e i suoi autori anche nel corso della diretta di Domenica Live.

Così la sorella minore dell’attaccante interista, sotto attacco, è vittima di un fuoco incrociato incontrollabile e incontenibile la cui portata le era sicuramente sconosciuta, quando ha deciso di dare seguito alle presenze salottiere per tentare la via del Grande Fratello. Adesso Valentina Vignali la accusa di aver tentato Onestini e di non aver assunto un comportamento trasparente nei riguardi del suo fidanzato, Luis Fabian Galesio (conosciuto durante il GF argentino).

“Tutti si baciavano nella casa, io cosa dovevo fare?”, ha risposto Ivana alle accuse di Daniele Interrante (doppio ex) e Karina Cascella per giustificare il suo comportamento all’interno della casa. “Pensi ancora a Gianmarco?”, le domanda la conduttrice, sua mentore. “Non è facile uscire dalla Casa – risponde lei – Io penso ancora a tutto quello che è stato nella Casa, in questo “tutto” entra anche Gianmarco. Per me era un’amicizia”. “Tutti si abbracciavano e baciavano nella casa, io lo faccio e la furba sono io?”, replica sotto attacco anche da parte di Antonella Mosetti. A questo punto, la d’Urso manda in onda il contributo sulle affermazioni di Valentina Vignali che sollevano forti dubbi sulla correttezza della Icardi e sulla sua sincerità che scatena letteralmente il salotto e i presenti.

“In tre settimane che sono state nella Casa, non ci siamo neanche parlate e ora che non sono più lì, parla di me? Si vede che non aveva le p…. di dirmelo”, replica lei piccata. Quindi spiega di non sentirsi in colpa, che era tutto un “gioco” e uno “scherzo”. Infine chiarisce: “Ho chiesto scusa alla persona cui dovevo chiedere scusa”, chiude Ivana. Una conclusione che non archivia la questione, né il ruolo di Ivana a Domenica Live e al GF per il piacere della nemica-cognata, Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT | 06-05-2019 11:25