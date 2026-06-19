Il ritorno di Ivana Knoll, chi è la modella ex Miss Croazia straripante protagonista anche dei Mondiali 2026

La modella croata nonché influencer da 3 milioni e più di followers su IG è stata protagonista di Inghilterra-Croazia da cui la sua nazionale è uscita sconfitta

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La sua apparizione sugli spalti, tra il pubblico dei tifosi croati accorsi per Inghilterra-Croazia ci ha costretti a tornare, con la memoria, a Euro2024 e in Qatar quando Ivana Knoll divenne icona e protagonista negli stadi e sulle piattaforme digitali. Aveva promesso, a mezzo social, di esibire gli outfit più adeguati alle inquadrature e ai filtri di Instagram allora per rendere più suggestivo il suo transito per la manifestazione tedesca e anche stavolta, nella Coppa del Mondo americana, è al centro dell’attenzione mediatica. E’ innegabile.

Ivana Knoll, regina tra i tifosi della Croazia

Indimenticata e indomabile regina tra il pubblico di tifosi, con costume adattato al caldo torrido di questi giorni e una Coppa evocativa a corredo, Ivana è tornata. Per restare e a prescindere dal cammino che sarà riservato alla sua Croazia che ha incassato una sconfitta amara dall’Inghilterra. Presente anche l’ex Miss Croazia la quale, durante i recenti Mondiali in Qatar, aveva rivendicato il diritto alla sua fisicità attribuendo a una valenza politica, oltre la dimensione del corpo e dell’autodeterminazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intercettata dai fotografi tra i più vivaci sostenitori della squadra di Luka Modric, Ivana Knoll si è prestata a scatti e video per siglare anche la sua presenza ai Mondiali 2026 confermandosi tra le influencer più mediatiche di questa edizione e fino a questo momento. Certo, verrebbe da chiedersi in un simile contesto: non dovevamo vederci più? Nel caso di Ivana Knoll si parla di 3 milioni di followers e più che conferma l’affetto del pubblico almeno sui social dove continua a essere popolare.

Chi è la modella influencer

Nata in Germania, precisamente a Francoforte, ma da genitori croati Ivana è avvenente, intelligente imprenditrice digitale dopo aver conquistato il titolo di Miss in tempi in cui consentiva tale titolo di ottenere contratti nel mondo del lavoro. Personaggio felliniano, incarna e interpreta appellandosi senza particolari filtri alle tradizioni della Croazia, suo Paese di origine. Rientrata a Zagabria, è diventa Miss nel lontano 2016, realizzando un obiettivo funzionale alla costruzione di una carriera nello showbiz ma soprattutto sulle piattaforme digitali che già dieci anni fa dominavano la scena e andavano acquisendo un incisivo ruolo nella costruzione dell’opinione pubblica. Da quel che si legge dalla sua biografia ha completato i suoi studi all’università di Fiume.

ANSA

Ivana Knoll ai Mondiali 2022

Ivana Knoll, da Mondiale a Mondiale

Prima della nuova performance ai Mondiali 2026, Ivana aveva conquistato l’attenzione mediatica durante la Coppa del Mondo in Russia, nel 2018, aveva attirato l’attenzione mediatica per le sue divise estremamente provocatorie indossate nel corso dei match della sua Croazia.

Un rituale che Ivana ha deciso di replicare, con al seguito, in Qatar, i professionisti con i quali collabora e che la supportano in questa nuova esperienza professionale che l’ha condotta a occupare pagine sul web, titoli e una certa visibilità anche televisiva.

A differenza di quel che è accaduto nel passato russo, Ivana nei Mondiali in Qatar si è dovuta misurare con leggi e usanze che hanno indotto a rivedere abbigliamento e indumenti a colleghe e persone comuni, vittime di censure alquanto severe su questo tema e che non hanno certo esentato la modella dai rischi che ha corso vestendo un abito a scacchi aderente ritenuto dalla polizia locale fuori dagli standard consentiti. Nell’edizione americana ha indossato un costume con i colori della sua Croazia e dei jeans in omaggio, forse, al West che ancora alla storia locale il suo outfit.