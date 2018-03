Ivano Beggio, il ricordo di Albesiano e Colaninno

Romano Albesiano, responsabile di Aprilia Racing, ha ricordato Ivano Beggio, il patron della Casa di Noale deceduto in nottata. "Bisogna pensare ai campioni che Aprilia ha fatto crescere, alle vittorie che ha collezionato, per capire l’importanza del progetto di Ivano Beggio – ha evidenziato -. Pensare di sfidare in pista i giapponesi, andare a misurarsi contro i costruttori più grandi partendo da zero e alla fine vincere significa mettere insieme testa e cuore. Grandi capacità manageriali e tanto amore per il nostro mondo".

"Continuare a far correre e crescere il marchio Aprilia nel mondo è il modo migliore per onorarne il ricordo" ha aggiunto Roberto Colaninno, il presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio, di cui dal 2004 Aprilia fa parte.

SPORTAL.IT | 13-03-2018 14:20