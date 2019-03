Ivo Karlovic è entrato nella storia del tennis battendo Matthew Ebden al primo turno del torneo di Indian Wells grazie a un paio di tie-break.

Il gigante croato ha vinto un match in un torneo Atp a quarant’anni (li ha compiuti il 28 febbraio): era dal 1995 che un giocatore così ‘anziano’ non riusciva nell’impresa. Non proprio uno sconosciuto il suo predecessore: Jimmy Connors, che a 42 anni e 9 mesi si sbarazzò di Martin Sinner ad Halle.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 16:50