Izzo e Raffaella Fico, dramma familiare a Monza: hanno perso il bambino al quinto mese di gravidanza 

Sui social l’annuncio choc del difensore napoletano: “Resterà per sempre nei nostri cuori”. Due mesi fa le foto che ufficializzavano la relazione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dramma familiare per il difensore del Monza Armando Izzo e la compagna Raffaella Fico: la showgirl ha perso il bambino al quinto mese di gravidanza. A dare la notizia è stato lo stesso calciatore con un post su Instagram: “Momento di immenso dolore, il nostro bambino resterà per sempre nei nostri cuori”.

Il dramma di Izzo e Raffaella Fico

È un momento di grande dolore quello che stanno vivendo Armando Izzo e Raffaella Fico, nuova coppia del mondo del calcio e dello spettacolo, che lo scorso novembre aveva annunciato di aspettare un bambino. Con un post sul suo profilo Instagram, il 33enne difensore del Monza ha annunciato che la showgirl ha perso il bimbo durante il quinto mese di gravidanza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, ha scritto Izzo sui social.

La richiesta di Izzo

Il calciatore non ha aggiunto ulteriori dettagli, spiegando di vivere un momento di immenso dolore e chiedendo a media e tifosi di rispettare la privacy della coppia. “In questo momento di immenso dolore – continua il post di Izzo – chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

La relazione

La perdita del bambino spezza il racconto di una storia che Izzo e la Fico avevano finora descritto come di grande felicità. Dopo le prime indiscrezioni, risalenti alla scorsa estate, il calciatore e la showgirl avevano ufficializzato la propria relazione a ottobre, con una serie di scatti condivisi su Instagram. La notizia aveva scosso il mondo del gossip: il settimanale Chi aveva raccontato di un certo malumore non solo tra Izzo e l’ex moglie Concetta, con cui ha avuto due figlie, ma anche tra il calciatore e la madre Giovanna.

Un mese dopo, a novembre, è arrivato l’annuncio della gravidanza, con le foto del pancione della Fico pubblicate sui social network. Izzo aveva anche dichiarato di aver scelto il nome del figlio, il primo maschio dopo le due femmine avute dalla ex moglie Concetta: Vincenzo, come il padre morto a soli 29 anni per leucemia quando il calciatore era solo un bambino di 10 anni. Per la Fico il bimbo con Izzo sarebbe stato il secondo dopo Pia, l’ormai 13enne nata dalla relazione con Mario Balotelli.