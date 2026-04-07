Izzo, rosso in Palermo-Avellino: scuse e furia social. E sulla presunta separazione con l'ex di Balotelli...

Il difensore biancoverde si è reso protagonista di un botta e risposta sui social sotto il messaggio di scuse. E arrivano novità anche sul rapporto con Raffaella Fico

La Pasqua di Izzo non è stata molto serena: il difensore dell’Avellino ha inciso sulla sconfitta dei biancoverdi contro il Palermo e ora è immerso anche al centro dei gossip con Raffaela Fico. Il giocatore è finito nella gogna social, dopo il rosso subito contro i siciliani: i tifosi rosanero lo hanno preso in giro e lui ha risposto allo sfottò, per poi cancellare i commenti su Instagram, come riportato anche da Avellino Today. Oltre ai problemi in campo, ci sarebbero anche quelli fuori con l’ex compagna di Balotelli, come riferito da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Izzo, l’espulsione in Palermo-Avellino

Izzo e i tifosi del Palermo si sono beccati sui social dopo la sconfitta dell’Avellino al Barbera. Un 2-0 netto con i gol di Palumbo e l’ex Juve Ranocchia che hanno mandato ko gli irpini. La partita ha però preso una strada complicata al 43′, quando il difensore italiano ha lasciato i suoi in dieci per un doppio giallo. Il rosso ha fatto crollare la squadra di Ballardini, che è comunque rimasta a lungo in partita prima di subire la seconda rete. Al termine della sfida, i supporters di casa hanno preso di mira l’ex Monza, che però non se ne è stato con le mani in mano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scuse e lo sfottò social

“Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c’era la possibilità di recuperare. Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. Prepariamoci al meglio per vincere sabato” con questo messaggio, Izzo si è voluto scusare con i propri tifosi e lo ha fatto da vero leader. Sotto il post però si sono attivati anche i supporters del Palermo, che hanno punzecchiato il calciatore con alcuni sfottò. Il difensore in un primo momento ha replicato, per poi cancellare i commenti ed evitare di infiammare ulteriormente il post partita. Ma anche fuori dal campo il giocatore starebbe affrontando alcuni problemi…

Il rapporto con Raffaella Fico

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter e riportato anche da vari siti online come Fanpage, il rapporto tra Izzo e Raffaella Fico sarebbe giunto al termine. Un periodo molto difficile per il difensore e per la showgirl, che ha perso la loro figlia al quinto mese di gravidanza. Ora, dopo mesi complicati, dovrebbero aver preso strade differenti.