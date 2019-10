Jaap Stam resta senza panchina

La seconda sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime sei gare, ha spinto Jaap Stam a lasciare la panchina del Feyenoord. L’ex difensore di Psv, Lazio, Milan e Nazionale olandese ha rassegnato le dimissioni dopo il pesante 4-0 subito contro l'Ajax, ko seguito al 2-0 rimediato giovedì in Europa League a Berna contro lo Young Boys.

Il club di Rotterdam aveva inizialmente provato a convincere Stam a tornare sui propri passi, ma il tecnico è stato irremovibile.

"Non potevamo trattenerlo controvoglia, perché lui ha insistito per andarsene" il direttore tecnico Sjaak Troost,.

Il Feyenoord occupa solo il 12° posto in campionato, lontano ben 15 punti dall’Ajax capolista. Per Stam si chiude così la seconda esperienza da allenatore in Eredivisie dopo quella con il Pec Zwolle.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 22:53