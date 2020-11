Jack Bonaventura scuote la Fiorentina

Seconda sconfitta su due gare di campionato della gestione Prandelli per la Fiorentina, che dopo aver perso in casa contro il Benevento non ha saputo opporsi al Milan capolista.

Prima da ex contro i rossoneri sfortunata quindi per Giacomo Bonaventura, che ha però provato a rincuorare compagni e tifosi attraverso un post su Instagram:

“Gli uomini veri si vedono nelle difficoltà. Oggi non è arrivato il risultato che speravamo ma sappiamo che siamo sulla strada giusta! Lavoriamo duramente e non molliamo” ha scritto Bonaventura come didascalia a una foto che lo vede a contrasto con Sandro Tonali.

Poi, c’è spazio anche per un saluto al proprio passato, nonostante l’amara separazione dal Milan: “A San Siro è stato bello rivedere tanti amici”.

OMNISPORT | 30-11-2020 13:40