Jack Cooley: la Nba può attendere

Jack Cooley è innamorato pazzo della Dinamo. "Non avevo ben chiaro che cosa avrei trovato a Sassari, ma col tempo questo posto mi ha conquistato e sta superando le mie aspettative" ha sottolineato parlando alla ‘Gazzetta dello Sport’.

"Ho avuto la fortuna di giocare in Nba e non mi dispiacerebbe poterci rientrare, ma ora per me l’importante è vincere con la Dinamo, cerco sempre di dare il meglio e di portare il mio contributo alla squadra – ha aggiunto il centro classe 1991 -. Il mio rapporto con Esposito è fantastico, è uno dei migliori coach con cui abbia lavorato in Europa e nella mia carriera. Sa come aiutarmi a essere determinante sia in attacco che in difesa e fa un grande lavoro su di me e su tutta la squadra".

SPORTAL.IT | 30-01-2019 07:35