Jack Miller fulmina Maverick Vinales

Il pilota della Ducati Jack Miller è caustico sulla vicenda Maverick Vinales: “È molto semplice: siamo pagati per correre, non per fare gli influencer. Non voglio esprimermi su chi abbia ragione tra Vinales e la Yamaha, sono questioni che riguardano soltanto loro. Però dal mio punto di vista resta il fatto che se uno è pagato per correre deve correre e cercare di battere gli avversari”, sono le parole chiare del centauro australiano.

“Qualunque cosa accada bisogna essere professionisti e correre, anche io ho dovuto affrontare il fatto di aver stallato sulla griglia di partenza. Mi è successo in Thailandia, una delle piste più calde e torride del Mondiale. Eppure mi sono dato da fare per raggranellare almeno un punto in quell’occasione. Perché sono pagato per quello e anche per parlare con voi teste di ca…o” ha concluso scherzosamente riferendosi ai giornalisti.

OMNISPORT | 13-08-2021 09:31