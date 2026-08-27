Jacobs, il miracolo Camossi attrae anche Chituru Ali: la clamorosa indiscrezione. Battocletti svela i messaggi di Sinner

I due sprinter azzurri potrebbero allenarsi insieme a Miami con la guida tecnica di Paolo Camossi: Ali vuole tornare a volare con Marcell. Battocletti si confessa: “Obiettivo Los Angeles 2028”

Se ha funzionato per Jacobs, può funzionare anche per Chituru Ali. L’America non sempre è foriera di risultati migliori. Non lo è stato per Marcell e non lo è stato neanche per Chituru che dopo le Olimpiadi di Parigi ha scelto Los Angeles come tappa della sua carriera. Ma le ultime due annate non sono andate come previsto e ora lo sprinter di Como potrebbe seguire la stessa strada del suo compagno di squadra e affidarsi anche lui alle cure di Paolo Camossi.

L’esplosione nel 2024 e la scelta USA

Tornare a volare, l’obiettivo è chiaro: il percorso da seguire forse un po’ meno, almeno nelle ultime stagioni. Chituru Ali nel 2024 ha fatto sognare tutti, l’Italia sembrava avere in casa l’erede di Marcell Jacobs. Lo sprinter di Como era atteso da tempo, le qualità c’erano tutte e nel 2024 arriva la sua definitiva esplosione: a Turku arriva il primo sub10 della sua carriera con quel 9”96 che rimane il suo primato personale e agli Europei di Roma si piazza alle spalle di Jacobs per conquistare la medaglia d’argento con 10”05. Tutto sembra puntare verso una crescita vertiginosa ma dopo le Olimpiadi di Parigi dove si ferma in semifinale, arriva la decisione di volare negli Stati Uniti. Una scelta che non paga visto che le ultime due stagioni i risultati sono stati decisamente sotto le aspettative, anche a causa di tantissimi infortuni.

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Jacobs e Ali insieme: la clamorosa indiscrezione

Ora però l’intenzione è quella di riprendere il percorso e per farlo, Chituru potrebbe scegliere la stessa strategia di Jacobs: rimanere negli Stati Uniti ma avere come allenatore Paolo Camossi. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport anche se l’accordo deve essere ancora ufficializzato. Secondo questa voci, Jacobs e Ali dividerebbero la loro preparazione tra la Florida e l’Italia. Del resto proprio negli ultimi giorni, dopo gli Europei di Birmingham, i due si sono allenati insieme a Roma dove hanno potuto rafforzare un legame di amicizia e di stima che li lega da tempo. E Camossi dopo aver rilanciato alla grande la carriera di Marcell, potrebbe fare un altro regalo enorme all’Italia.

Battocletti svela i messaggi di Sinner

Jacobs e Ali cominciano a programmare il futuro, Nadia Battocletti invece si prepara a godersi un po’ di riposo dopo una stagione lunga, sfiancante ma anche ricca di successi. “StraordiNadia”, come ormai è stata ribattezzata, è diventata una delle stelle più lucenti dello sport italiano grazie ai due ori conquistati agli Europei con l’azzurra che si racconta in una lunga intervista a Sport Mediaset: “In questo momento devo proprio staccare, altrimenti non arrivo all’anno prossimo. Quest’anno sono arrivata proprio al burnout. Los Angeles? Ogni gara e ogni stagioni sono uniche con i loro problemi e i propri frutti”. Un’estate sportiva al femminile con i successi di Chiara Pellacani, Sara Curtis e proprio Nadia: “Chiara l’ho conosciuta a Parigi e siamo rimaste in contatto. Ci siamo complimentate una con l’altra. Le parole di Sara sul calcio? Sinner ha scritto anche a me dopo gli ori e fa molto piacere questa sua attenzione: ci sosteniamo a vicenda. Ma ho ricevuto una bella impressione anche quando mi ha accolto l’Inter di cui sono tifosa”.