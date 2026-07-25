Marcell trionfa agli Assoluti di Firenze, qualche dubbio sul "cartellino verde" dopo che aveva anticipato lo start: intanto Noah fa registrare il miglior tempo dell'anno.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tutto secondo copione per Marcell Jacobs. Il fenomeno di Desenzano ha conquistato il titolo italiano dei 100 metri agli Assoluti di Firenze, in cui è stato letteralmente sommerso d’affetto da parte degli appassionati che hanno gremito lo stadio Ridolfi. Per lui un crono “normale” in finale, 10”12 ottenuto senza forzare, e un piccolo “giallo” visto che prima della finale ha rischiato seriamente la squalifica per una falsa partenza. Dopo un’interminabile revisione, i giudici hanno optato per il “cartellino verde” nei suoi confronti, decisione dettata dal buon senso ma destinata inevitabilmente a far discutere.

Jacobs in finale agli Assoluti, infortunio per Ali

In precedenza Marcell aveva staccato il visto per la finale dominando la sua batteria, chiusa col tempo di 10”22 con tanto di ‘passeggiata’ negli ultimi metri. Non il miglior tempo d’ingresso, visto che Eric Marek in un’altra batteria è riuscito a chiudere con un crono inferiore per due centesimi: 10”20. Ha chiuso in 10”34, invece, Chituru Ali che s’è imposto nella terza batteria. Subito dopo la conclusione della stessa, però, il velocista italiano ha evidenziato una smorfia di dolore e s’è toccato a lungo la gamba. Amaro il responso, arrivato dopo alcuni minuti: infortunio al bicipite femorale, per Ali niente finale.

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Cento metri, Jacobs graziato dopo la falsa partenza

In finale il fattaccio. Falsa partenza “chiarissima” per Jacobs prima dello start, con tanto di mani alla testa (dove di capelli non ce ne sono) per l’olimpionico di Tokyo. Dopo una lunga revisione, l’ingresso del giudice in pista e il cartellino verde estratto in direzione di Marcell, con tanto di avviso a tutti: “Non fatelo più”. Poi la gara, vinta in scioltezza da Jacobs in 10”12 con Marek rimasto a sorpresa sui blocchi. In seconda posizione Ceccarelli, che ha chiuso in 10”31 dopo aver cercato di tener testa al blasonato rivale. Medaglia di bronzo per Patta, veterano della staffetta azzurra, in 10”34.

Lyles, miglior prestazione mondiale stagionale negli USA

A proposito di tempi, prestazione eccezionale per Noah Lyles ai campionati statunitensi di atletica. Lo sprinter americano ha infranto il muro dei 9”80, chiudendo in 9”79 e siglando in un colpo solo il primato personale e la miglior prestazione mondiale stagionale. Battuto il tempo di 9”82 stabilito a giugno dal giamaicano Oblique Seville. “Sono ancora l’uomo più veloce del mondo“, ha detto con orgoglio Lyles dopo aver fatto registrare il tempone. “Solo perché è un anno di pausa non significa che ho intenzione di correre piano“, ha aggiunto sottolineando che nel 2026 non sono in programma Olimpiadi o Mondiali.