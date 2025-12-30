Caso Jacobs, La Torre smentisce il ritiro: “Si sta allenando”. L’ammissione su Tortu e la rivelazione su Doualla

Il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica fa il punto della situazione in vista del 2026 a cominciare dalla situazione di Jacobs. Doualla sarà protagonista ai Mondiali indoor

Il caso Jacobs ancora incombe ancora sull’atletica italiana. Ma le parole del direttore tecnico Antonio La Torre lasciano pensare che ci siano ancora margini di manovra per una riconciliazione tra lo sprinter e la Fidal. Il dt potrebbe essere la figura chiave in vista di un 2026 che però sarà illuminato dalle stelle di Furlani e Battocletti e dalla grande speranza Kelly Doualla.

Jacobs, La Torre prova a fare da “paciere”

Il caso Marcell Jacobs ha messo sotto pressione la Fidal. Lo sprinter azzurro ha rivelato tutta la sua delusione per come è stato trattato dalla Federazione negli ultimi mesi e ha lasciato intendere di pensare anche all’ipotesi ritiro. Uno scambio di battute a distanza con il presidente Stefano Mei che ha creato molta tensione. Sul caso ora però interviene il direttore tecnico Antonio La Torre che nel corso di un’intervista con Tuttosport prova a vestire i panni del paciere: “So che si sta allenando, questo lo sappiamo. Il problema da risolvere c’è, ci vuole pazienza da una parte e dell’altre. Forse un incontro potrebbe essere la soluzione”.

Il momento difficile della velocità

Mattia Furlani si è candidato a qualche prova anche sui 100 metri, ma vista la situazione di Jacobs e il momento negativo di Filippo Tortu (e non solo) si può parlare di un momento difficile per la velocità azzurra soprattutto in campo maschile: “La sentenza la dai soltanto il campo, il talento di Tortu via innaffiato magari con un ritorno sui 100 senza dimenticarci della doppia distanza. Tra le donne abbiamo Zaynab Dosso come punto di riferimento ma in campo maschile sappiamo che saranno anni di transizione, è inutile nasconderlo”.

Furlani e Battocletti le punte, la rivelazione su Doualla

Nonostante il caso Jacobs, e un momento difficile nel 2025 anche per Gianmarco Tamburi, l’atletica italiana continua a godere di buona salute. A raccogliere il testimone nel ruolo di capitani ci sono Mattia Furlani e Nadia Battocletti come conferma lo stesso La Torre: “Saranno loro le nostre due punti, non ho dubbi che saranno al centro dell’attenzione. Ma sono curioso di vedere all’opera Kelly Doualla ai Mondiali indoor, ne ho parlato a lungo con il suo tecnico e abbiamo trovato un accordo. Mi attendo anche una risposta da parte di Larissa Iapichino dopo la delusione di Tokyo e spero che Leo Fabbri dia la spallata definitiva alla specialità, ha dimostrato da tempo d essere tra i migliori al mondo”.