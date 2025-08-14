Jacobs, calvario senza fine: ennesimo infortunio e stavolta interviene la Federazione. Italia ai Mondiali senza lui e Tamberi?

Ennesimo infortunio per Marcell Jacobs che si stava preparando al rientro nelle tappe di Losanna e Bruxelles, la lesione muscolare mette in dubbio la partecipazione a Tokyo 2025

Un calvario senza fine quello che sta affrontando Marcell Jacobs. Lo sprinter azzurro infatti deve fare ancora una volta i conti con un infortunio che però stavolta mette a rischio seriamente la sua partecipazione ai prossimi Mondiali. E insieme ai dubbi di Tamberi, l’Italia potrebbe arrivare all’appuntamento iridato senza due delle punte più importante della sua squadra.

L’ennesimo infortunio di Jacobs

Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo e invece Marcell Jacobs è costretto ancora una volta a fermarsi. Lo sprinter azzurro ha deciso di rinunciare ai due appuntamenti in programma il 20 e il 22 agosto a Losanna e Bruxelles per le due tappe di Diamond League. Il comunicato sul suo infortunio parla di “lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l’allenamento” con “l’obiettivo principale che resta sui campionati del mondo di Tokyo”.

L’intervento della Fidal

La Fidal ora sembra voler prendere in mano la situazione, ha invitato Jacobs a Roma per sottoporsi a una serie di test diagnostici presso l’Istituto di Medicina dello Sport per capire le sue condizioni e i tempi di recupero in vista dell’appuntamento iridato in Giappone che andrà in scena dal prossimo 13 agosto. Ma la sensazione è che la Federazione abbia anche perso la pazienza a causa del silenzio che ha avvolto Jacobs e il suo team nel corso della sua avventura a Miami che per il momento si è rivelata tutt’altro che proficua.

Italia ai Mondiali senza Tamberi e Marcell

Per l’Italia rischia di profilarsi una beffa clamorosa proprio sulla pista che ha regalato uno dei momenti più belli alla storia dell’atletica azzurra. Quattro anni fa proprio a Tokyo e a distanza di venti minuti l’uno dall’altro Tamberi e Jacobs conquistavano l’oro olimpico nelle proprie discipline. Un giorno d’agosto che nessun appassionato italiano dimenticherà, ora però entrambi rischiano di essere assenti nella capitale del Giappone. Da una parte lo sprinter che ha all’attivo solo una gara (quella deludente di Turku), dall’altra Gimbo reduce da un anno con pochissime gare e delusissimo dalle ultime prestazioni. L’Italia rischia di arrivare ai Mondiali senza i suoi capitani.