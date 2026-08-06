“Jacobs può tornare quello di Tokyo”, Mei carica Marcell, fissa l’obiettivo per gli Europei e scherza su Binaghi

"Di Sinner ne abbiamo 5 o 6", Mei carica la squadra azzurra in vista degli Europei di Birmingham e punta forte su Marcell Jacobs

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Manca sempre meno agli Europei di atletica che andranno in scena dal 10 al 16 agosto in Inghilterra a Birmingham e dove l’Italia si presenta con la spedizione più numerosa di sempre e tante speranze di successo come ribadito anche dal Presidente FIDAL Stefano Mei nel corso di un’intervista rilasciata a Libero e riportata da Eurosport, in cui ha parlato anche di Marcell Jacobs, tornato grande protagonisti dopo due stagioni complicate.

La spedizione più numerosa di sempre

Cresce l’attesa per gli Europei di Birmingham, dove l’Italia si presenta col record di partecipanti, ben 132. Una scelta che rispecchia la volontà di Mei di premiare i talenti azzurri, ma che deriva anche dall’incredibile profondità del nostro movimento: “Il numero premia società e tecnici personali, protagonisti di stagioni straordinarie. Ogni Paese ha dei buchi: la Gran Bretagna, per esempio, non ha lanci, salti e marcia. Noi, invece, in ogni specialità abbiamo almeno un atleta di riferimento. La nostra forza è ormai strutturale.”

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Mei: “Jacobs può tornare quello di Tokyo”

Tra i grandi attesi della spedizione azzurra a Birmingham c’è senza dubbio il rinato Jacobs, che dopo due stagioni complicate è tornato a correre alla grande in questo 2026, presentandosi come uno dei favoriti per la vittoria dei 100 metri maschili agli Europei, dove va a caccia del bis dopo il titolo di Roma. Un traguardo che secondo quanto detto da Mei nel corso di un’intervista a Run2u di OAsport, Marcell potrà tranquillamente raggiungere: “Lo vedo sereno, va forte. Va a Birmingham da favorito”.

Non solo, per il Presidente FIDAL questo Jacobs potrebbe anche tornare sugli incredibili livelli del 2021, quando sorprese il mondo intero conquistando l’oro alle Olimpiadi di Tokyo: “Marcell può tornare quello di Tokyo. Sono passati 5 anni: ciò che perdi da una parte puoi guadagnarlo dall’altra”.

Mei: “Abbiamo 5 o 6 Sinner nell’atletica”

Jacobs però non è certamente l’unica punta di diamante del movimento azzurro, sempre più protagonista a livello mondiale nell’atletica, tanto che interrogato a riguardo Mei ha detto che la FIDAL può fare affidamento su ben 5 o 6 Jannik Sinner, scherzando poi su Angelo Binaghi: “Noi di Sinner ne abbiamo 5 o 6. Abbiamo atleti che sono primi al mondo. Se i nostri risultati siano migliori di quelli del tennis non voglio dirlo, altrimenti Binaghi si arrabbia (ride, ndr). Il nostro sport è altro: l’atletica possono praticarla tutti, senza distinzioni sociali, per cominciare basta un paio di scarpe e iniziare a correre”.

Mei fissa l’obiettivo per gli Europei

Una squadra estremamente competitiva, ma che si presenta con qualche incertezza. Nonostante quest’ultime le ambizioni di Mei non posso che essere alte: “Ora mi chiedono di rifare le 24 medaglie. A Parigi passammo dai 10 finalisti di Tokyo a 17, con 5 quarti posti. Se a Tokyo avevamo avuto fortuna, a Parigi la sfiga ci accompagnò tutti i giorni. Agli Europei di Spalato 1990 conquistammo dodici medaglie, ma questa Nazionale vale di più: mi aspetto una via di mezzo, non necessariamente aritmetica, tra le dodici di Spalato e le ventiquattro di Roma”.