Mondiali, Jacobs in semifinale ma così non va: Tokyo è diversa e gli altri volano. Colpiscono le lacrime di Cavalli

Lo sprinter azzurro non riesce ad andare oltre un modesto 10”20 che gli basta comunque per accedere in semifinale: “Oggi non mi è piaciuto niente”. Zenoni e Sabbatini avanzano nei 1500

Sono passati 4 anni ma Tokyo sembra essere cambiata completamente rispetto alle Olimpiadi del 2021, almeno per Marcell Jacobs. La qualificazione alla semifinale arriva ma solo con il 24esimo tempo complessivo, gli altri volano tuti a cominciare dal sudafricano Leotlla che guida il gruppo con 9”87.

Jacobs in semifinale ma non brilla

Marcell Jacobs fa la sua parte, innanzitutto torna sui blocchi di partenza che in questa stagione già è un risultato non banale. La gara viene condizionata da una falsa partenza poi perdonata, al secondo tentativo l’azzurro parte di nuovo bene ma primi 10 metri a parte non brilla. Chiude terzo con il tempo di 10”20, si prende la qualificazione in semifinale ma dovrà cambiare marcia.

Lo sprinter di Desenzano non è affatto contento della sua prova: “Sono qui e sono contento perché sono riusciti a recuperare da tutti i problemi, ma non sono contento della gara perché ho sbagliato dal primo all’ultimo passo. Le sensazioni sono buone purtroppo quest’anno non sono riuscito a gareggiare, oggi era importante passare il turno. Domani è un altro giorno. Oggi non mi sono piaciuto per niente. Entrare in questo stadio è sempre emozionante, anche se questa volta c’è anche il pubblico. Io voglio comunque provarci sempre ed essere presente è sempre qualcosa di importante”.

Sabbatini in semifinale nei 1500

Ottima prova per Gaia Sabbatini, che negli ultimi giorni era stata anche protagonista di uno sfogo sui social. L’azzurra disputa una batteria nei 1500 metri di grande bravura tattica, resta sempre nelle zone avanzate del gruppo e non si lascia sorprendere quando la gara si accende nell’ultimo giro. Per lei arriva un terzo posto che vale la qualificazione alla semifinale (si qualificano le prime sei) dimostrando di poter provare a fare qualcosa di positivo anche nella gara che conta. “Sono contenta, era una gara difficile non c’era niente di scontato. Per me già essere qui è un traguardo, a marzo ancora zoppicavo. Ora mi voglio godere ogni passo col sorriso e con il divertimento. Non ho voglio avere pressioni”. Poi il messaggio d’amore al fidanzato Giulio.

Le lacrime di Ludovica Cavalli, avanza anche Zenoni

Gara sfortunata per Ludovica Cavalli, l’azzurra è in lotta nella sua batteria dei 1500 ma subito prima della campana dell’ultimo giro, viene colpita da dietro: rischia di cadere, si riprende ma ormai la sua prova è compromessa. E a fine gara non riesce a trattenere le lacrime: “Fa parte del gioco, stavo bene e stavo uscendo. Non è colpa di nessuno, ma sono arrivata qua e stavo bene. Non mi sono fatta male ma ho perso ritmo e ho perso tutto con le altre che sono scappate via. Era difficile andarle a riprenderle, ovviamente ci rimani male”.

In semifinale nei 1500 anche Marta Zenoni che chiude al terzo posto la sua prova e ai microfoni Rai dimostra tutta la sua soddisfazione: “E’ stata una gara molto emozionante, sono contenta. L’obiettivo era quello di qualificarsi e domani si scende in battaglia. L’obiettivo è quello di arrivare in finale. Ho buone sensazione e domani avrò bisogno di tutto il supporto ma non vedo l’ora”.