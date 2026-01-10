Jacobs ora punta in alto, ma l’obiettivo di Marcell fa discutere: l’Italia scopre Matteo Berardo, suo il record u-18

Allontanato il ritiro Marcell Jacobs appare carico per tornare ai vertici della velocità, dove nel frattempo si rivelata la stellina azzurra di Matteo Berardo, che a 16 anni ha già registrato un importante record under 18

Dopo il negativo 2025 che lo ha portato ad accarezzare anche l’idea di un ritiro anticipato, Marcell Jacobs è pronto a tornare protagonista nella nuova stagione. Attraverso una serie di storie Instagram l’oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2021 ha fatto capire di voler tornare ai fasti di qualche anno fa, anche se l’obiettivo dei suoi allenamenti sembra avere poco a che fare con lo sport. Nel frattempo la velocità italiana scopre il 16enne Matteo Berardo, che ha aperto il 2026 eguagliando il record italiano under 18 nei 60 metri.

Jacobs si rilancia: “Posso tornare il numero 1”

Il 2025 è stato certamente l’anno più complicato per Jacobs dalla sua esplosione. Marcell è però pronto a ripartire e a dimenticare la stagione appena conclusa così come l’idea di ritirarsi come rivelato circa una settimana fa a Sportweek. A conferma di ciò anche le recenti storie Instagram del velocista azzurro, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, uno dei quali gli ha chiesto se pensa ancora di poter tornare il migliore al mondo, con Jacobs che ricordando l’oro olimpico conquistato nel 2021 a Tokyo: “Lo abbiamo fatto una volta, perché non farlo una seconda”.

Il “vero” obiettivo di Jacobs

Tra le varie domande poste a Jacobs c’è stata anche quella di un utente che gli ha chiesto con quali obiettivi si stia allenando, con il velocista azzurro che si è limitato a rispondere con la foto di un pavimento coperto di banconote, lasciando intendere, con ogni probabilità in maniera un po’ scherzosa per suscitare simpatica, che a spingerlo verso il ritorno ai vertici siano i guadagni che ne derivano. Una risposta innocente che però ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi, che probabilmente si attendevano una risposta più attinente allo sport.

Matteo Berardo, la nuova stella della velocità italiana

Nel frattempo l’Italia della velocità guarda anche al futuro e a proposito il 2026 azzurro si è aperto con une bella rivelazione, quella di Matteo Berardo, che nel primo pomeriggio di gare al Palaindoor di Padova ha corso i 60 metri in 6”78, eguagliando il primato italiano under-18 sulla misura detenuto da Federico Guglielmi e Daniele Inzoli. Il 16enne milanese si era messo in mostra già a fine 2025, quando realizzò la miglior prestazione italiana sui 50 metri.