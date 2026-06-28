Lo sprinter di Desenzano chiude al terzo posto nella tappa di Diamond League in Francia: Bromell beffa Noah Lyles. L’azzurro ora vuole il terzo titolo europeo nei 100, solo in due ci sono riusciti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Altro che ritiro, Marcell Jacobs è tornato e lo ha fatto alla grandissima. Il ritorno a casa sembra aver ridato una nuova giovinezza al campione olimpico di Tokyo che ha disputato tre gare in questa stagione andando sempre a migliorare fino ad arrivare alla prova super di Parigi dove chiude sì al terzo posto ma con un tempo di livello mondiale.

Jacobs super, Bromell beffa Lyeles

Una giornata caldissima a Parigi con gli organizzatori della tappa di Diamond League francese che sono stati addirittura a rivedere il programma di gara. Il meeting si svolge, fortunatamente, e le condizioni seppur molto calde sono perfette per la velocità. I 100 metri maschili sono tra le gare più attese visto che al via c’è il meglio dello sprint mondiale e tra questi in corsia 4 c’è anche Marcell Jacobs. L’azzurro parte abbastanza bene ma stavolta dimostra nel lanciato di essere tornato ai fasti di un tempo. Chiude al terzo posto ma con un tempo sontuoso, un 9”96 che testimonia la crescita esponenziale in questa stagione. Al primo posto si piazza di un soffio lo statunitense Trayvon Bromell con 9”91 che beffa per un solo centesimo il connazionale Noah Lyles.

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Altro che ritiro, Marcell punta a un nuovo record

Poco meno di un anno fa, Marcell Jacobs parlava di ritiro. La prima volta in occasione dei Mondiali di Tokyo quando è rimasto fuori dalla finale al termine di una stagione che era stata funestata dagli infortuni. Il futuro dello sprinter di Desenzano sembrava buio ma ha saputo ritrovare le giuste motivazioni ed è stata essenziale la scelta di tornare al passato. Ha abbandonato Rana Reider e ha deciso di tornare dal suo allenatore storico Paolo Camossi. I risultati gli hanno dato subito ragione. Nella sua prima uscita, nell’amata Savona, era arrivata una buona prestazione seppur inficiata dal tempo. Ma è stato al Golden Gala di Roma che è arrivata la conferma importante con Jacobs capace di scendere sotto i 10 secondi (9”99). Ma il percorso sembra appena cominciato come dimostrato a Parigi. E ora Marcell mette nel mirino un nuovo record, provare a eguagliare Valerij Borzov e Linford Christie, gli unici due atleti nella storia capaci di vincere il titolo continentale per tre volte.

Dester, primato italiano a Ratingen

L’Italia si avvicina a larghi passi verso gli Europei di Birmingham dove gli azzurri sperano di essere grandi protagonisti. E tra questi c’è anche Dario Dester che a Ratingen, in Germania, migliora il primato italiano del decathlon che già gli apparteneva. L’azzurro aveva fissato la sua migliore prestazione in occasione degli Europei di Roma nel 2024 con 8235 punti ma in Germania ha dimostrato sin dal primo giorno di essere in gran forma. Per Dester prove super nel peso (miglioramento di 2 metri), e nei 400 corsi più veloci di un secondo e poi ancora stabilendo il suo personale nel lancio del disco. Per lui alla fine un sesto posto con 8318 punti e il record italiano. A Birmingham sarà difficilissimo salire sul podio ma Dester vuole continuare a migliorarsi.