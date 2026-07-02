Il 9”67 ventoso fatto segnare in Austria ha riacceso i riflettori sul talento di Marcell Jacobs, secondo atleta della storia più veloce (in tutte le condizioni) dopo Usain Bolt. In 10 mesi lo sprinter di Desenzano ha cambiato tutto

Dal ritiro alla rinascita: dieci mesi in cui Marcell Jacobs ha cambiato tutto. Ha avuto il coraggio di fare un passo indietro, di tornare al passato per essere ancora una volta il re della velocità. E dopo il 9”67 fatto segnare in Austria, ora lo sprinter azzurro torna a essere uno dei grandi nomi dell’atletica mondiale con il secondo tempo di sempre (in tutte le condizioni) dopo il record del mondo di Usain Bolt.

Il flop ai Mondiali e l’incubo del ritiro

Da Tokyo a Tokyo come in un film. Se il 2021 è stato l’anno dei sogni, il 2025 è stato un mezzo incubo. Marcell Jacobs ha dovuto fare i conti per tutta la stagione con continui problemi fisici e nell’atletica quando ci sono momenti come questo c’è poco da inventarsi. Marcell ai Mondiali giapponesi ci va e prova a dare tutto se stesso ma le prestazioni sono decisamente al di sotto dei suoi standard. Al punto che dopo l’eliminazione, la delusione è cocente e ai microfoni Rai lo sprinter rivela: “Non ha senso continuare così”. La sensazione è che Marcell sia pronto a dire addio.

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Il segreto della rinascita

Dieci mesi in cui è cambiato tutto ma la rinascita è cominciata proprio nel momento peggiore. A Tokyo, Marcell va a cena con il suo ex allenatore Paolo Camossi che gli fa capire una cosa importante: “Gli ho detto che per lui ci sarei stato sempre”. Comincia con questa frase a mettersi in moto una catena di eventi, e a dare una mano suo malgrado ci pensa anche il tecnico americano di Jacobs, Reider, che pianta in asso tutti i suoi atleti in Florida e decide di accettare un incarico milionario in Cina. E’ la goccia definitiva per Marcell che torna al passato e si affida di nuovo alle cure di Camossi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Jacobs è tornato quello di un tempo dal punto di vista fisico ma anche sotto il profilo mentale come testimonia il sorriso che ha portato in pista in tutte le gare disputate in questa stagione.

I prossimi appuntamenti di Marcell

L’obiettivo di Jacobs è puntato sugli Europei di Birmingham con l’azzurro che vuole provare a entrare nella storia diventando il terzo atleta di sempre a vincere per tre volte la medaglia d’oro a livello continentale. La marcia di avvicinamento prevede però prima una nuova sfida in Diamond League a Montecarlo il prossimo 10 luglio con l’azzurro che sfiderà Oblique Seville, Jordan Anthony e Letsile Tebogo.

La reazione di Tamberi

Gianmarco Tamberi è sul tavolo del massaggiatore quando Marcell Jacobs è impegnato in pista in Austria e guarda in televisione la finale dei 100 metri insieme al suo allenatore. L’attenzione è massima e quando Marcell fa segnare un crono da record scatta l’esultanza. E’ lo stesso marchigiano a postare il video sui social con la didascalia: “Senza senso”. Si chiude così quella che per qualche settimana lo scorso settembre è stata considerata come una rivalità. Marcell e Gimbo sono e saranno per sempre legati da un filo, quel doppio oro alle Olimpiadi di Tokyo a pochi minuti l’uno dall’altro chiuso in un abbraccio che ha fatto sognare milioni di italiani.