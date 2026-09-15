La rinascita dello sprinter di Desenzano dopo stagioni difficili diventa un esempio da seguire: Camossi potrebbe allenare anche la campionessa Mondiale

Il ruolo di capitano nella nazionale di atletica ha tanti significati. Gianmarco Tamberi è stato il leader “vocale” della nazionale italiana, un punto di riferimento per i risultati in pedana ma anche per il suo modo di fare squadra. Decisamente più silenzioso Marcell Jacobs ma il suo lavoro è un punto di riferimento per tutta la velocità azzurra e potrebbe diventarlo ancora di più nella prossima stagione.

La rinascita di Marcell Jacobs

Il 2026 ha portato meno soddisfazioni di quelle che preannunciava per Marcell Jacobs. La sua è stata una stagione ancora condizionata dagli infortuni ma qualcosa è cambiato, anzi tanto. A settembre scorso il campione olimpico di Tokyo sembrava pronto ad appendere le scarpe al chiodo, i risultati non arrivavano e anche la voglia era ai minimi termini. Marcell prima di guardare avanti ha rivolto lo sguardo al passato, e ha capito che per ripartire serviva la spinta di Paolo Camossi. Il ritorno con il suo vecchio allenatore lo ha riportato ai fasti di un tempo, i risultati sono tornati anche se l’infortunio di Birmingham gli ha tolto una vittoria che era già scritta. E ora la rinascita di Marcell può diventare un punto di riferimento anche per gli altri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frustrazione di Dosso

Uno delle poche note stonate della stagione dell’atletica italiana riguarda Zaynab Dosso. Una stonatura forte soprattutto se si torna con la mente a 21 marzo 2026: la velocista azzurra si laurea campionessa del mondo nei 60 metri a Torun in una stagione in cui scende anche sotto il muro dei 7 secondi per il nuovo record italiano. Tutto lascia pensare a una stagione all’aperto che segni la svolta, tutte le atlete con un personale sotto i 7 secondi infatti sono scese sotto gli 11 nei 100 metri. Anche Zaynab si aspetta il salto di qualità sulla distanza olimpica, ma la stagione non prende la piega sperata. Dopo un 11”07 a Savona che dà speranze, l’azzurra non riesce mai davvero a carburare. La delusione più sonora arriva a Birmingham quando chiude la finale con il settimo posto e un modesto 11”12.

Zaynab continua a fare troppa fatica nel lanciato e le sue ultime uscite hanno dimostrato una certa frustrazione. C’è chi parla di un rapporto ormai logoro con il suo allenatore Giorgio Frinolli e la possibilità di cambiare tutto per la prossima stagione. Voci per il momento ma che rivelano come Zaynab, che ha sempre guardato a Jacobs come un punto di riferimento, possa decidere di allenarsi con lui sotto la guida di Paolo Camossi.

Anche Ali pensa a Camossi

La scelta di Zaynab Dosso potrebbe non essere isolata. Già nel corso delle scorse settimane si era parlato di un trasferimento di Chituru Ali dalla California alla Florida proprio per allenarsi con Jacobs. I due hanno condiviso tante sessioni soprattutto dopo gli Europei, Chituru è reduce da stagioni difficili, quest’anno è tornato a riaccendere la fiammella con un 10”09 corso proprio in California e anche lui sembra voglia affidarsi a Camossi per tornare quello del 2024 quando aveva abbattuto il muro dei 10 secondi correndo in 9”96 a Turku. Il tecnico di Jacobs quindi sembra diventato il “salvagente” della velocità azzurra ma bisognerà anche studiare tutti gli incastri, visto che all’interno della Fidal ricopre il ruolo di responsabile dei salti.