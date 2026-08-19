Jacobs, stagione finita: lesione di media entità al muscolo pettineo della coscia sinistra

Mancava solo l’ufficialità del referto, arrivata in giornata: la stagione 2026 di Jacobs si è chiusa nella notte di Birmingham. Ma è già tempo di pianificare il 2027l

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La conferma di quanto si temeva è arrivata: la stagione 2026 di Marcell Jacobs si è chiusa nella maledetta notte di Birmingham, su quel blocco provato pochi minuti prima della partenza della finale dei 100 metri. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto lo sprinter di Desenzano hanno evidenziato una lesione di media entità, già in via di risoluzione, a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Un danno dal quale recuperare in tempo per gli ultimi appuntamenti di Diamond League è pressoché impossibile.

Il 2026 di Marcell è terminato (tra i rimpianti)

La risonanza magnetica alla quale s’è sottoposto Jacobs non ha offerto grosse sorprese rispetto a quanto già si sapeva. Troppo evidente la lesione mostrata in Eurovisione pochi minuti prima del via della finale dei 100 metri, dove Marcell era il grande favorito (sarebbe bastato replicare il 10″08 della semifinale per conquistare il terzo oro consecutivo ai campionati Europei) e dove i rimpianti si sono ben presto accumulati, consapevole che questa opportunità era di quelle che non capitano tutti i giorni.

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Soprattutto pensando a quanto aveva detto il 2026 dell’olimpionico di Tokyo, col clamoroso 9″67 corso a Vienna (seppur con 4 metri di vento a favore) e in generale le tre occasioni nelle quali era andato sotto il muro dei 10 secondi. Di tutto questo resterà traccia nella memoria, ma non nei libri di storia della più importante competizione continentale della stagione.

Jacobs resterà a Roma per curarsi

La FIDAL, dopo aver comunicato l’esito degli esami, ha praticamente rivolto un grosso in bocca al lupo a Jacobs, consapevole che nel suo futuro a breve scadenza ci sarà spazio solo per sedute di riabilitazione e qualche altro esame di controllo.

Se la stagione 2026 è conclusa, non si può ancora sapere cosa ne sarà di quella 2027, che culminerà con i mondiali in programma a Pechino. Probabile che Jacobs decida ancora una volta di rinunciare alla stagione indoor, come fatto già quest’anno, concentrandosi sul pieno ritorno all’attività. Resterà a Roma per tutto il periodo della riabilitazione, poi è probabile che farà ritorno in Florida (dove è rimasta la sua famiglia, a seguito del trasferimento del 2023) per poi tornare nuovamente in Europa a primavera inoltrata.

Resterà al suo fianco Paolo Camossi, il tecnico col quale è tornato a lavorare dallo scorso autunno, e che in qualche modo ne ha certificato il ritorno ad alto livello sulla scena internazionale. Un ritorno guastato solo dai problemi alla coscia sinistra, quelli che l’avevano convinto a non rischiare a Montecarlo, quelli che fatalmente sono ricomparsi nel momento clou della stagione, e in una forma che più beffarda non avrebbe potuto essere.