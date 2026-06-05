Jacobs toglie un record a Tortu e ringrazia Roma: "Qui c'è un'atmosfera speciale". E sogna i Mondiali 2029

L'ottima prova offerta al Golden Gala, dove per la prima volta è sceso sotto i 10 secondi, ha rinfrancato Marcell, che ammette di aver margine: "Lavoro per gli Europei".

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’atmosfera della Capitale ha qualcosa di magico per Marcell Jacobs. Che non è ancora quello che cinque anni fa stupì il mondo intero prendendosi una clamoroso oro olimpico a Tokyo, ma che sulla pista dell’Olimpico ha ritrovato una zampata che in qualche modo fa riassaporare ricordi che parevano ormai sopiti. Per l’Italia, la migliore delle notizie in vista di un Europeo (a Birmingham) che nella velocità maschile rischierebbe altrimenti di produrre più di una criticità in serie. Ma se a giugno Jacobs è questo, allora tra poco più di due mesi potrebbe realmente decollare e prendere nuovamente il volo.

Jacobs “cancella” Tortu e diventa l’italiano più veloce a Roma

Il programma che nelle intenzioni dovrà portare Marcell a confermarsi per la terza competizione consecutiva campione del continente è dunque in perfetto orario. Il 9”99 di Roma certifica un primato assoluto per l’atletica italiana: mai nessun velocista azzurro era sceso sotto i 10 secondi in un Golden Gala, il che lascia ben sperare in vista degli appuntamenti futuri.

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Peraltro la gara vinta da Noah Lyles in 9”88 è stata la più veloce in assoluto mai corsa a Roma: Jacobs di questa run non è stato spettatore, perché è stato appunto uno dei 5 atleti capace di scendere sotto il muro dei 10 secondi. E perché in Italia non aveva mai corso così veloce in tutta la sua carriera, se non nel meeting di Savona del 13 maggio del 2021 (9”95), preludio poi a un’estate che si sarebbe rivelata indimenticabile per tante ragioni.

Mai nelle tre precedenti apparizioni romane Jacobs era sceso sotto i 10 secondi: nel 2018 aveva chiuso con 10”19 (settimo assoluto), nel 2020 con 10”11 (quarto posto), nel 2024 addirittura nono (10”20). Ieri sera Marcell ha tolto anche un primato che deteneva il collega di staffetta Filippo Tortu, che nel 2018 aveva corso 10”04, miglior risultato sui 100 metri fatto registrare da un italiano al Golden Gala prima della ripassata operata da Jacobs.

La fiducia ritrovata e la voglia di migliorare ancora

Da quando è tornato a lavorare con Camossi, lo sprinter di Desenzano è sembrato aver ritrovato il sorriso, oltre che la fiducia nei propri mezzi. E al momento detiene la 22esima prestazione stagionale al mondo, nonché la migliore a livello europeo, di due centesimi migliore rispetto al 10”01 fatto registrare dal britannico Luie Hinchliffe e di tre sull’altro britannico Zharnel Hughes.

Jacobs “paga” 15 centesimi dal leader mondiale stagionale che è il nigeriano Kayinsola Ajayi, che a Lexington (Kentucky) ha stampato un 9”84 che ha fatto decisamente rumore negli ambienti. Ajayi, classe 2004, è uno dei tanti volti nuovi balzati agli onori delle cronache in questo primo scorcio di stagione, ma per chi è affezionato a certi calibri grossi, il 9”99 di Jacobs ha il profumo di una bella poesia di inizio estate. Anche se il diretto interessato, a precisa domanda, ha fatto capire di non volersi ritenere troppo soddisfatto del tempo corso.

“Diciamo che sono contento a metà per come sono andato. Mi è molto piaciuta la partenza, ma poi c’è stato un momento in cui non sono riuscito a tenere il ritmo che volevo, per poi riprendermi verso la fine. In ogni caso dopo Savona io e Camossi ci eravamo ripromessi di migliorare alcuni aspetti tecnici in questa gara, e credo di esserci riuscito per cui adesso proseguo la mia fase di preparazione verso i nuovi traguardi, quali primo di tutti gli Europei di Birmingham. Devo dire che questo stadio e questo pubblico danno sempre una marcia in più, e spero veramente che venga assegnato all’Italia il mondiale 2029, perché mi piacerebbe chiudere la mia carriera in quell’occasione, magari vincendo proprio qui”.