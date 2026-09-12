Niente da fare per lo sprinter di Desenzano che dopo l’infortunio agli Europei dimostra di non essere in condizione. Bene Pernici e Coiro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una sfida che aveva dell’impossibile e si è rivelata tale. Marcell Jacobs ci ha provato, dopo la delusione agli Europei, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto per gli Ultimate Championship ma la condizione era lontana da quella necessaria per combattere alla pari con i migliori sui 100 metri. La giornata di Budapest mette in mostra un Pernici ancora solido così come fa bene Eloisa Coiro negli 800 femminili.

Jacobs, condizione da dimenticare: flop in semifinale

Serviva un’impresa a Marcell Jacobs, invece arriva un mezzo flop. Lo sprinter di Desenzano ha deciso di fare di tutto per provare a partecipare agli Ultimate Championship dopo l’infortunio agli Europei di Birmingham, la partecipazione c’è stata, il risultato no. L’azzurro era iscritto nella seconda semifinale dei 100 metri, nella prima si è corso decisamente forte per la qualificazione. Per qualificarsi serve un tempo sotto i 10 secondi o giù di lì, Jacobs ci prova ma sin dall’uscita dai blocchi si capisce che la condizione non è quella ideale. Lo sprinter ci prova fino alla fine ma non riesce a fare meglio del settimo posto e di un 10”20 che di sicuro non può soddisfarlo. La condizione non era quella ideale ma Jacobs ha deciso comunque di provarci. Sempre nei 100 non è andata molto meglio a Zaynab Dosso, che chiude una stagione che all’aperto è stata molto complicata. L’azzurra finisce sesta nella sua batteria con un deludente 11”26.

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Pernici, che impresa: va a un passo dal record

Non doveva essere tra i partecipanti a questi Ultimate Championship, invece alla fine il ranking ha premiato la stagione super di Francesco Pernici. Il 23enne bresciano però non voleva fare solo da comparsa a Budapest e nella seconda semifinale degli 800 metri ha deciso di fare la sua solita gara, davanti sin dai primi metri nel finale non solo ha tenuto alla grande ma è andato anche vicino alla vittoria finendo solo alle spalle dell’irlandese Mark English e battendo allo sprint il canadese Marco Arop. Per l’azzurro c’è la qualificazione in finale, in programma domenica 13 settembre, e un tempo di 1’43”80 molto vicino al suo record italiano fatto segnare lo scorso luglio a Tomblaine.

Negli 800 metri femminili è ancora grande spettacolo ma è soprattutto ancora Werro. La svizzera conquista l’ennesima vittoria della sua stagione dominando la gara davanti alla britannica Hodgkinson e all’olandese Bol. In gara anche l’azzurra Eloisa Coiro che, dopo la semifinale controversa di ieri, dimostra comunque di essere ormai una certezza, si piazza sesta con un ottimo tempo.

Tamberi prova a fare la storia

Le speranze italiane di successo non sono però finite, anzi. La terza giornata di gare potrebbe regalare soddisfazioni ai nostri colori. Grande attenzione soprattutto a Gianmarco Tamberi che dopo l’oro agli Europei ha ottenuto una wild card per partecipare all’evento di Budapest. La concorrenza è come sempre molto agguerrita ma quando c’è Gimbo di mezzo, le aspettative sono sempre alte. L’Italia scende in pista anche con la campionessa europea del salto triplo Dariya Derkach e con la 4×400 mista.