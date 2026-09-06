La prima edizione dell’evento denominato “Mondiale dei Mondiali” vede anche la presenza di Gianmarco Tamberi, Dariya Derkach, Eloisa Coiro e Zaynab Dosso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il “Mondiale dei Mondiali”, così la World Atlhletics ha ribattezzato la prima edizione degli Ultimate Championships. L’Italia vuole essere ancora protagonista in un evento che mette in palio un bottino da sogno e spera nella voglia di rivincita di Marcell Jacobs che vuole chiedere al meglio la sua stagione della rinascita.

Jacobs: corsa contro il tempo

Marcell Jacobs va a caccia di rivincite. Lo sprinter di Desenzano vuole provare a chiudere la sua stagione con un acuto, doveva essere l’oro agli Europei di Birmingham quando un infortunio in finale lo ha privato della possibilità di conquistare il titolo per la terza volta di fila. La sua stagione sembrava destinata a finire sulla pista inglese ma l’azzurro ha deciso di continuare a lavorare sul recupero e poi sugli allenamenti, una corsa contro il tempo proprio per essere presente a Budapest in questo primo importante appuntamento che non vedrà la presenza di Noah Lyles che invece ha dovuto rinunciare proprio per un infortunio.

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Perché non ci saranno Diaz, Battocletti e Fabbri

La spedizione italiana sarà ancora una volta molto nutrita. Oltre a Marcell Jacobs, tra gli azzurri c’è la presenza di Gianmarco Tamberi che ha ottenuto una wild card da parte degli organizzatori per essere presente e che lo vedrà in sfida contro l’ucraino Doroshschuk, il ceco Stefela, il giamaicano Beckford. Al via anche Larissa Iapichino reduce dall’oro di Birmingham e dal secondo posto nelle finali di Diamond League in una gara in cui è in dubbio la presenza della campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall e della tedesca Mihambo. Tra le atlete al via anche Dariya Derkach, Zaynab Dosso, Eloisa Coiro (fresca del record italiano negli 800), Ayomide Folorunso e la staffetta 4×400 mista. Mentre all’ultimo minuto potrebbe trovare spazio anche Francesco Pernici negli 800.

Non ci saranno invece tre dei nostri migliori atleti: Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti. Per i primi due non si tratta di una scelta ma della decisione di World Athletics di lasciare fuori dal programma il salto triplo maschile e il getto del peso maschile, mentre la mezzofondista chiuderà la sua stagione nel Palio della Quercia di Rovereto prima di concedersi una vacanza.

Il montepremi più ricco di sempre

Il mondo dell’atletica sta cercando di fare un passo in avanti. Lo sport più antico di tutti non sempre è anche quello che riesce ad attirare le maggiori attenzioni da parte dei tifosi ma soprattutto degli sponsor. Negli ultimi anni qualcosa sta cambiando con la World Athletics che sta battendo diverse strade per riuscire a dare maggiore visibilità ai suoi talenti. L’ultima idea sono proprio gli Ultimate Championships e per lanciare al meglio questo nuovo evento arriva anche un montepremi da record. Il bottino complessivo messo a disposizione è di 10 milioni di dollari e gli assegni per gli atleti sono da capogiro. Chi conquista la vittoria porta a casa 150mila dollari ma a essere premiati saranno anche gli atleti da finale con l’ottavo posto che vale 10mila dollari. Questo nel dettaglio il prize money a disposizione degli atleti:

Vincitori: 150mila dollari

Secondo posto: 75mila dollari

Terzo posto: 40mila dollari

Quarto posto: 25mila dollari

Quinto posto: 16mila dollari

Sesto posto: 14mila dollari

Settimo posto: 12mila dollari

Ottavo posto: 10mila dollari

Ultimate Championships: tutto quello che c’è da sapere

La World Athletic ha annunciato quest’anno questo nuovo evento che l’ha presentata come il “Mondiale dei Mondiali”. Per farlo ci sarà una formula molto compresso nei tre giorni di gara in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Per snellire l’evento e concedere la massima visibilità a tutte le gare, la decisione è stata quella di escludere molte competizioni tra cui appunto il salto triplo maschile, il getto del peso maschile, il lancio del disco (maschile e femminile), il lancio del martello (maschile e femminile), e ancora 10mila metri, 3000 siepi femminili e la maratona. Escluse anche la marcia, le staffette (ci saranno solo le miste) e le prove multiple.

Le gare di velocità che vedono la partecipazione di 16 atleti si disputano con semifinali e finali, nel mezzofondo invece ci saranno direttamente le fin ali così come nei concorsi che saranno finali a 8 o 12 atleti.