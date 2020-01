Potrebbe proseguire in cadetteria la stagione di Jacopo Sala.

La Spal sta cercando una nuova collocazione per il laterale ex Sampdoria, che non rientra più nei piani della società estense ma che non ha un ingaggio dei più leggeri: a farsi avanti per il classe 1991 è il Frosinone, che punta al ritorno nella massima serie.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 11:03