Jaime Fernandez vittima di un furto 'mirato'

Ladri gentiluomini – o forse più semplicemente appassionati di pallacanestro – a casa di Jaime Fernandez, cestista nel giro della nazionale spagnola che lo scorso anno ha conquistato il titolo di campione del mondo.

E’ stato lo stesso giocatore dell’Unicaja Malaga a rivelarlo, nel corso di una trasmissione televisiva. “Mi hanno portato via tanti oggetti, anche preziosi, ma non la medaglia ricevuta per il trionfo in Cina” ha spiegato.

Fernandez non faceva parte dei convocati da Sergio Scariolo ma aveva giocato alcuni match di qualificazione e per questo è stato premiato.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 16:33