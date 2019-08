Jallow fa sorridere Ventura, la Salernitana abbatte il Pescara

Inizia con una bella vittoria l'esperienza di Gian Piero Ventura alla guida della Salernitana. I granata cominciano infatti la serie B con una bella vittoria tra le mura amiche dell'Arechi: contro il Pescara finisce 3-1.

Grande protagonista è Lamin Jallow, l'attaccante gambiano che decide la sfida grazie a un colpo di testa vincente al 36' e un tocco in area dopo una mischia al 79'. Nel mezzo c'era stato il pareggio dell'esperto Hugo Armando Campagnaro, sempre di testa al 55'.

Nell'altra sfida del tardo pomeriggio, Crotone e Cosenza si devono accontentare di un pareggio per 0-0: i pitagorici premono, ma gli ospiti si rendono due volte pericolosi con Carretta. Cosenza anche in dieci nel finale per l'espulsione di Sciaudone, ma il risultato non cambia e il derby calabrese si chiude senza reti.

