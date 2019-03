Jamarr Sanders avvisa Cantù

Jamarr Sanders si proietta sul prossimo impegno dell’Alma Trieste.

"Cantù ha tanto talento a disposizione – dice l’esterno americano -: è una squadra completamente differente rispetto a quella affrontata la prima volta. Ha cambiato parecchio in rosa ma, dalla pausa di campionato, non ha ancora perso una partita e dunque sarà una gara molto difficile".

"Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare per costruire gioco, crescere e cercare di stare in salute, oltre magari a vincere qualche partita di quelle toste: il nostro calendario non è affatto semplice" conclude l’ex Trento.

