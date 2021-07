James Allison difende Lewis Hamilton

Il direttore tecnico della Mercedes James Allison sul canale Youtube della scuderia tedesca ha difeso Lewis Hamilton dopo l’incidente di Max Verstappen di domenica scorsa: “Se siete all’interno della curva, tentando di sorpassare sfruttando la traiettoria all’interno della curva, allora il regolamento richiede che siate sostanzialmente a fianco”.

“Non è richiesto di essere davanti quindi, se si seguono le note che vengono fornite ai commissari della FIA e si guarda fotogramma per fotogramma quello che è successo con Lewis, lui era sostanzialmente a fianco, avrebbe assolutamente fatto la curva e infatti ha fatto la curva e quindi non c’era bisogno che cedesse alcun terreno in favore di Verstappen. Personalmente ritengo che sia stata una decisione dura. Se si guarda il documento in mano ai commissari allora penso che Lewis non abbia fatto nulla di sbagliato”.

OMNISPORT | 21-07-2021 20:59