James carica l'Olimpia

Mike James è il vero colpo dell'estate dell'Olimpia MIlano. I biancorossi, dopo aver vinto lo Scudetto, puntano, il prossimo anno, a confermarsi in Italia ma, soprattutto, a far bene in Eurolege, torneo dove non hanno brillato nelle ultime partecipazioni.

Il mercato biancorosso è stato notevole, proprio per ben figurare in Eurolega. James è carico: "Quali squadre pensi faranno i play-off di Eurolega? Milano e non mi importa chi altro", le sue parole via social network.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 09:05