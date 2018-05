Cleveland è alle Finals NBA. Grazie ad un James superlativo, autore di 35 punti, 15 assist e nove rimbalzi, i Cavs si sono aggiudicati la decisiva gara 7 contro i Celtics (87-79 il finale), conquistando il pass per le finali NBA.

In casa Boston non è bastato un Tatum da 24 punti. Per il Re si tratta della sesta gara 7 vinta di fila. Ora i Cleveland Cavs attendono la vincente dell'altra gara 7, quella tra Golden State e Houston in programma lunedì notte.

