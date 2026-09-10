Accordo verbale tra il "Bandito" e il blasonato club di Medellin, Lupi beffati: decisivo l'intervento del leader del paese sudamericano Abelardo de la Espriella.

James Rodriguez ha detto sì, giocherà in biancoverde: ma non nella squadra che tutti si aspettavano. Al posto dell’Avellino, ha raggiunto un accordo di massima con l’Atletico Nacional, la squadra di Medellin, una delle più titolate e tifate della Colombia. Tra i suoi sostenitori più illustri, in passato, perfino il re del narcotraffico Pablo Escobar. Anche stavolta il club colombiano è stato supportato da un fan di grande spessore, nientemeno che il presidente della Repubblia Abelardo de la Espriella: sarebbe stato lui, stando alle cronache provenienti dal paese sudamericano, a convincere il riottoso “Bandito” a tornare in patria.

James Rodriguez svincolato di lusso dopo i Mondiali

James Rodriguez, che pure aveva disputato da titolare gli ultimi Mondiali coi suoi ‘Cafeteros’, senza peraltro brillare più di tanto, era rimasto senza squadra dopo aver chiuso la sua esperienza in MLS, tra le fila del Minnesota United. Uno svincolato di lusso, anche se dall’età avanzata (35 anni compiuti lo scorso 12 luglio), capace di attirare le attenzioni di diversi club in giro per il mondo. In Italia era stata la Lazio a farci un pensierino nel corso dell’estate, poi si è fatto avanti l’Avellino. L’assalto all’ex Real e Bayern è partito lo scorso 20 agosto. Promettenti gli approcci, tra cui un colloquio telefonico col tecnico Alessandro Nesta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avellino a un passo dal colombiano, poi la doccia gelata

Qualche giorno fa sembrava proprio che James potesse sbarcare in Irpinia: sarebbe stato un colpo da novanta per l’undici campano, ma più in generale per l’intera Serie B che ne avrebbe guadagnato in termini di attenzione e visibilità. Poi, però, qualcosa è cambiato. James Rodriguez e il suo entourage hanno iniziato a temporeggiare e quello che sembrava un colpo in dirittura d’arrivo s’è trasformato in un giallo. In fin dei conti, non è la prima volta che il colombiano sembra vicinissimo allo sbarco in uno storico club campano: nell’estate 2019 fu vicino al trasferimento nel Napoli del suo mentore Carlo Ancelotti, l’affare – anche in quel caso – saltò sul più bello.

Atletico Nacional e James, fumata bianca in arrivo

Il trequartista, una volta ottenute rassicurazioni dall’alto – pare, dal presidente in persona – su alcune agevolazioni fiscali, ha detto sì alla corte dell’Atletico Nacional, formazione celebre negli anni 80 e 90 per il calcio spettacolare del suo tecnico Paco Maturana e per la presenza di campioni dal look particolare come René Higuita e Carlos Valderrama. Un club di ecezionale seguito e blasone, accomunato all’Avellino – curiosamente – dai colori sociali bianco e verde. Oltre agli irpini, James ha respinto le avance di club brasiliani, messicani e stattunitensi: ha scelto di dar ascolto al cuore, ma con la “spintarella” decisiva dei bonus fiscali garantiti addirittura dal capo dello stato.